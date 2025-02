Pale Moonをはじめとする非主流のブラウザを使うと、Cloudflareのブラウザ検証でアクセスがはじかれてしまう現象が続いているとの問題を、ソーシャルニュースサイト・Hacker Newsのユーザーが提起しました。Cloudflareの責任者は、Hacker Newsへの書き込みで「意図しないバグが原因」と釈明していますが、一向に改善の兆しが見られないと、マイナーブラウザのユーザーは報告しています。

Tell HN: Cloudflare is blocking Pale Moon and other non-mainstream browsers | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=42953508Cloudflareは、DDoS攻撃対策などのセキュリティサービスやホスティングサービスで実績のある大手テクノロジー企業ですが、コンテンツデリバリネットワーク(CDN)の分野で約7割のシェアを握っているCloudflareの画一的な対応により、小規模事業者や個人がインターネットの利用を著しく制限されてしまうといった問題もしばしば起きています。Cloudflareのブロック対象になると大変なことになるという体験談 - GIGAZINE2025年2月5日、Hacker NewsユーザーのHold-And-Modify氏が「多くのウェブサイトで使用されているCloudflareのブラウザ整合性チェック・検証・チャレンジ機能が、Pale Moonのような非主流ブラウザのユーザーによるアクセスを拒否しています」と投稿しました。きっかけは、1月31日にPale Moonのフォーラムに投稿された「無限検証ループ問題」です。この問題に遭遇すると、Pale MoonのユーザーはCloudflareのブラウザ検証が終わらなくなってしまいます。Hold-And-Modify氏によると、この問題は年に1回の頻度で定期的に発生しており、Cloudflareに報告しても取りつく島もないとのこと。業を煮やしたあるPale MoonユーザーはCloudflareのフォーラムでアクセスが拒否されていると訴えましたが、トピックはスパムとのフラグを付けて閉鎖されてしまいました。アクセス拒否が報告されているブラウザとしては、Pale Moonの他にFalkon、SeaMonkey、IceCat、Basiliskが挙げられています。この件がHacker Newsで問題になったのはこれが初めてではなく、2022年にもCloudflareがPale MoonやWaterfox Classicをブロックしているとの投稿が大きな話題になったことがあります。このスレッドには、Cloudflareのプロダクトマネージャーだという人物が降臨し、「これはManaged Challengeのバグのようです。この機能は、ブラウザのトラフィックとブラウザではないトラフィックを判別し、非ブラウザをブロックするものです」と説明しました。「adammartinetti」というハンドルネームのこのユーザーは、「Managed Challengeが機能していないのは意図的なものではなく、我々にはあるブラウザは他のブラウザより正当なものだと主張するつもりもありません。非常に多くのユーザーに深刻な問題を引き起こしたこと、そしてコミュニティフォーラムで連絡がつかなかったことをおわび申し上げます」と述べて、謝罪しました。このユーザーが本当にCloudflareの責任者なのかを確かめることはできませんが、Cloudflareの公式ブログやLinkedInにはCloudflareのボット管理担当シニアプロダクトマネージャーであるアダム・マルティネッティ(Adam Martinetti)氏のアカウントがあるのが確認できます。Cloudflareのマルティネッティ氏と思われる人物がHacker Newsで釈明を行い、バグに関する新しい情報があったらフォローアップすると約束してから記事作成時点で約3年が経過していますが、Hold-And-Modify氏は「現時点では、Cloudflareからの正式な回答はありません。インターネットアクセスは引き続き同社のツールによって拒否されています」と訴えました。