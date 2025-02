いつでも、どこでも、自由に使える！インターコンチネンタル商事「ルーシー」3銘柄

インターコンチネンタル商事は、アメリカのルーシーグッズ社が製造するかぎたばこ「ルーシー・ミント」、「ルーシー・マンゴー」、「ルーシー・アップルアイス」の3銘柄を2025年2月11日(祝・火)より全国のたばこ販売店にて発売します。

インターコンチネンタル商事「ルーシー」3銘柄

■ルーシーとは?

「かぎたばこ」や「スヌース」と呼ばれる無煙のたばこの一種です。

火をつけず、煙や灰も出ないので、喫煙スペースのない場所でもいつでもどこでも気兼ねなく使用できます。

使い方もシンプルで、たばこ葉を含むパウダー状のパウチを口にいれるだけです。

歯茎や舌などの粘膜部分からニコチンを摂取できます。

「スヌース」は伝統的な無煙たばこで、スウェーデン、ノルウェー、アメリカ等で嗜まれています。

■ルーシーのここが便利!

・ぱくっ!と秒でリフレッシュ

・いつでも、どこでも、自由に使える

・喫煙所を探す手間いらず

・ハンズフリー

ライター・灰皿不使用、お口にいれるだけで簡単

・ストレスフリー

煙もニオイも無く周囲へ迷惑をかけずに楽しめる。

■商品概要

商品名 :ルーシー・ミント

テイスト:クールで後味スッキリのミントフレーバー

価格 :15パウチ入り 450円(税込)

ルーシー・ミント

商品名 :ルーシー・マンゴー

テイスト:やさしい甘みが心地よいマンゴーフレーバー

価格 :15パウチ入り 450円(税込)

ルーシー・マンゴー

商品名 :ルーシー・アップルアイス

テイスト:爽やかな甘酸っぱさのアップルフレーバー

価格 :15パウチ入り 450円(税込)

ルーシー・アップルアイス

・パウチは日本人に合わせた小さ目サイズ(32mm×12mm)

パウチ

■使い方は簡単!

・パウチを1つ取り出して、頬と歯茎の間に置くだけ。

・ニコチンが溶け出し約20分程度楽しめます。

※使用中にパウチが破れた場合や、気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止してください。

健康注意文言

