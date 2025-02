大阪の子ども達に安心して暮らせる家庭を！キーアセット「はぐくみホーム(養相談会」

キーアセットは、大阪府内の地域カフェや商業施設、公共施設で「はぐくみホーム(養育里親)相談会」を開催します。

キーアセット「はぐくみホーム(養育里親)相談会」

この相談会では、一定期間子どもを迎え入れ、温かい家庭環境の中で育ててくださる里親さんを募集しています。

子育て経験がなくても大丈夫。

共働きの方や単身の方も含め、里親制度に対する不安や疑問をお持ちの方は、相談出来ます。

◎相談会の詳細

日時 :各地で随時開催

(詳細は予約サイトまたは公式サイトを確認してください)

場所 :大阪府内のカフェ、商業施設、公共施設

日程・会場 :予約サイト・公式サイトにて随時更新

オンライン対応:ご都合が合わない方には、Zoomを利用したオンライン相談も案内しています。

内容 :・「はぐくみホーム(養育里親)」についての詳細説明

・登録までの道のりや要件

・登録後のサポート

・質疑応答

所要時間 :約30分

対象 :大阪府の下記地域にお住まいの方

(共働き、単身、子育て未経験など不安がある方も大歓迎)

対象地域 :東大阪市・八尾市・柏原市・豊中市・箕面市・池田市・豊能町・能勢町

参加申し込み :予約サイトまたはお電話(06-6720-6811)

・予約サイトURL

https://res.locaop.jp/a/keyassets/shops/keyassets?_src=press

◎大阪府の現状と里親募集

現在、大阪府では約3,000人の子どもたちが実親と一緒に生活できない状況にあります。

しかし、「はぐくみホーム(養育里親)」の家庭数は約200家庭と、まだまだ足りていません。

子どもたちが家庭的な環境で育つことは、たとえ短い期間でも、その経験は、子どもたちにとって一生の『大きな財産』になります。

そのため、私たちは「少しの間、一緒に暮らそう」という思いで、里親候補となる方々を日々募集しています。

里親として子どもを迎え入れる期間は、数日〜数か月、場合によっては数年とさまざまです。

短期間でも、長期間でも、あなたのサポートが子どもたちの未来に大きな影響を与えます。

◎経済的支援について

「はぐくみホーム」として子どもを迎え入れた場合、子どもに必要な一般生活費や教育費が支給されます。

また、医療費についても「はぐくみホーム」が負担することはありませんので、その点もご安心ください。

※この事業は大阪府からの受託事業です。

