顔にも身体にも毎日使える2Wayタイプ！FSGB「沖縄とろみ美容パウダーウォッシュ 265g シークヮーサーティー」

FSGB「沖縄とろみ美容パウダーウォッシュ 265g シークヮーサーティー」

ラインナップ: シークヮーサーティー/コーラルベリーピーチ/

ウォーターガーデン

容量・価格 : 265gボトル(顔で106回、身体で53回分の大容量)

3,980円(税込4,378円)

販売場所 : ◇直営店「南の島のふしぎブルー/FSGB 国際通り店」

沖縄県那覇市牧志二丁目3番1号 K2ビル1階

アトラスインベストメントは、沖縄ボタニカル美容ブランド「FSGB(エフエスジービー)」より、楽天市場にて先行販売していた「沖縄とろみ美容パウダーウォッシュ 265g シークヮーサーティー」が楽天市場ボディスクラブ部門において、ランキング1位を3度獲得しました。

(2025年1月24日16:34、1月27日11:50及び2月5日14:54更新リアルタイムランキング)

さらに、新たな2つの香りを2月5日に発売。

楽天市場で発売記念セールを開催中です。

・使用方法(動画)

■製品概要

沖縄生まれのスクラブ・洗う・吸着パックが一つになった敏感肌用のパウダースクラブ。

沖縄の潤いボタニカル成分(※1)をふんだんに使用し水に反応して瞬時にとろみに変わる独自製法のパウダーウォッシュ。

敏感な箇所にも痛みゼロだから、顔にも身体にも毎日使える2Way。

1ボトルで、顔(106回)、身体(53回)分の高コスパパッケージです。

お肌を優しくスクラブしながら、しっとりと洗い上げます。

沖縄産の天然吸着成分であるドロマイトやサンゴ末(※2)がくすみの原因となる老化角質や、毛穴の汚れを吸着。

とろけたボタニカルオイル成分(※1)が保湿膜を作り、潤いと透明感のあるお肌(※3)へと導きます。

パウダータイプだから実現できた石油系界面活性剤不使用。

サルフェート、パラベン、シリコーン、鉱物油、紫外線吸収剤、アルコール、タルク、動物由来原料など、9つのフリーを実現。

お肌に負担をかけやすい成分は一切使用していません。

<とろみのメリットとは>

・とろける心地よい使用感とラグジュアリーな香りでバスタイムが充実

・スクラブ機能を持ちながらも、優しい使い心地。

痛みゼロだから敏感肌や日焼け後でも使える

・とろみに含まれる沖縄の天然吸着成分(※2)が老化角質や毛穴の汚れを絡めとり、すっきりきれいに

・ボタニカルオイル成分(※1)が保湿膜をつくるため、乾燥しにくい

※1 潤いボタニカル成分:テリハボク種子油(天然保湿成分/製品の抗酸化成分)、ゲットウ葉油(天然保湿成分/製品の抗酸化成分)

※2 天然洗浄整肌成分としてドロマイト、サンゴ末を配合

※3 洗浄による

■沖縄のリゾートを思い起こさせるラグジュアリーな3つの香り

<先行販売でランキング1位を2度獲得>

◇シークヮーサーティーの香り

奥行きあるグリーンティーにシトラスとソーダのフレッシュさを加えた、日本をイメージする爽やかな香り。

男性へのプレゼントにも。

NOTE:レモン、マンダリン、ベルガモット、グリーンティー、ジャスミン、ホワイトムスク

<新たに登場した2つの香り>

◇ウォーターガーデンの香り

珊瑚の庭園がテーマのFSGBシグネチャーの香り。

シトラスとフローラルの心地よい調香でリラックス。

ユニセックスに、シーンを選ばず使用できます。

NOTE:シトラス、フレッシュグリーン、 ローズ、ジャスミン、イランイラ ン、ネロリ、ムスク、ウッディ

◇コーラルベリーピーチの香り

キラキラピンク色に輝くジューシーな桃がお風呂いっぱいに広がる、フルーティな香り。

優しい甘さで、1日の疲れをリフレッシュ。

NOTE:トロピカルフルーツ、レモン、ピンクピーチ、レッドベリー、ホワイトムスク

■楽天市場で発売記念セールを開催!

発売を記念し、楽天市場にて限定20%OFFクーポンを配布中。

沖縄とろみ美容パウダーウォッシュは低刺激でどんな肌質の方にもお使いいただける新時代のシュガースクラブとして、誕生日やお祝いごとのプレゼントやギフトにぴったりです。

開催期間: 2025年2月5日(水)10:00〜2025年2月10日(月)01:59

開催場所: FSGB 楽天市場店

◇オンライン

FSGB 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/fsgb-online/fsp280st/

