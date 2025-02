「ring a bell」の意味は？ベルを鳴らすという意味ではありません

正解は「心当たりがある、ピンとくる」でした!

これはなにか見覚えがあったり、心当たりがあったりするときに使えるフレーズです。

「あ!思い出した!」というようなイメージで使うことができます。

ベルを鳴らす様子がひらめいている様子に似ているかも...?

「Her name rings a bell, I can't remember when I've met her.」

(彼女の名前に聞き覚えがあるが、いつ彼女に会ったのか思い出せない)