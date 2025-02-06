¡Ú³¤ÂÝ¤ÎÆü¡Û¾®³Ø¹»¤Îµë¿©¤Ë¡ÖÊ¡²¬ÍÌÀ¤Î¤ê¡×¼ý³ÏÎÌ¤Ï¸º¾¯¡ÄÍÌÀ³¤¤Ç²¿¤¬¡¡¤ª¤à¤¹¤ÓÅ¹¤ÏÈáÌÄ
2·î6Æü¤Ï¡Ö³¤ÂÝ¡Ê¤Î¤ê¡Ë¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬ÍÌÀ¤Î¤ê¤Î»ºÃÏ¡¢ÌøÀî»Ô¤Ç¤Ï¡¢µë¿©¤Ç¤Î¤ê¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÍÌÀ³¤¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Î¥ê¤Î¼ý³ÏÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌøÀî»Ô¤Î¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬ÍÌÀ³¤µùÏ¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£2·î6Æü¤Î¡Ö³¤ÂÝ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤È¤·¤Î¤Î¤ê¤òÊôÇ¼¤·Ëµù¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¡²¬ÍÌÀ³¤µùÏ¢¡¦º´¡¹ÌÚÀ¶Ê¸ ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹
¡Ö¤³¤È¤·¤â¡Ê¥Î¥ê¤Î¼ý³Ï¤¬¡Ë¤Þ¤À»Ä¤ê4³ä¤¯¤é¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥Î¥ê¤ÈÃ±²ÁÅª¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
2·î6Æü¤¬¡Ö³¤ÂÝ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊË¡Î§¤È¤µ¤ì¤ëÂçÊõÎ§Îá¡Ê¤¿¤¤¤Û¤¦¤ê¤Ä¤ê¤ç¤¦¡Ë¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊõÎ§Îá¤Ë¤ÏÇ¼ÀÇÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Î¤ê¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¾Îñ702Ç¯¤Î2·î6Æü¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ¸»º¼ÔÃÄÂÎ¤¬¡Ö³¤ÂÝ¤ÎÆü¡×¤ÈÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÌøÀî»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Îµë¿©¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬ÍÌÀ¤Î¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼°ÂÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Öµë¿©¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¥Î©¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤Î¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ÃÏ¸µ¤Ç¤È¤ì¤¿ÍÌÀ³¤¤Î¤Î¤ê¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¡Ö³¤ÂÝ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó³Í¤ì¤¿¤Î¤ê¤ÎÌ£¤Ï¡£
¢£¾®³ØÀ¸
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ù¤êー¤°¤Ã¤É¡£¡×
Ê¡²¬ÍÌÀ³¤µùÏ¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Î¥ê¤Î½Ð²ÙÎÌ¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î13²¯Ëç¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·î24Æü»þÅÀ¤Ç¤ª¤è¤½4²¯9000ËüËç¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤äÅ·¸õ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ý³ÏÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º´¡¹ÌÚ ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹
¡Ö¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬Ä¹µï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢À¸Â©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬Áý¿£¤¹¤ì¤Ð±ÉÍÜ¸»¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Î¥ê¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
Æþ»¥²ñ¤Ç¤ÏµîÇ¯1Ëç22±ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ï29±ß¤È7±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤à¤¹¤Ó¡¦¤®¤å¤Ã¤®¤å Ê¿»³ÇîÌ¦¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡£¡×
Ê¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»Ô¤Î¤ª¤à¤¹¤ÓÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¥Û¥«¥Û¥«¤Î¤´ÈÓ¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©»º¤Î¤Î¤ê¤Ç¤¹¡£ÍÌÀ³¤»º¤Î¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÅÆþ¤ìÃÍ¤ÏµîÇ¯¤Î1.7ÇÜ¤«¤é1.8ÇÜ¤Û¤É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¿»³¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÍÌÀ³¤¤Ç¤Î¼ý³Ï¤¬¡Ë¸º¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤Û¤«¤ÎÃÏÊý¤Î¤Î¤ê¶È¼Ô¤µ¤ó¡¢Á´¹ñ¤Î¤Î¤ê¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë¼ûÍ×¤¬¤¤¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤Î¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Î¤ê¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï1·î¡¢Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò10～20¥Ñー¥»¥ó¥ÈÃÍ¾å¤²¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Ê¿»³¤µ¤ó
¡ÖÆ¬¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¸¶ºàÎÁ¤¬¤Î¤ê¤ÈÊÆ¤Ç90¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ï¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÅ·°æ¤Ê¤·¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÌ¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬ÍÌÀ³¤µùÏ¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Î¥ê¤Î¼ý³Ï¤Ï4·î10Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¼ý³ÏÎÌ¤ÏÎãÇ¯¤Î13²¯Ëç¤ò²¼²ó¤ê8²¯～9²¯Ëç¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£