¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÖSÁÈ¡×¶áÆ£·ò²ð¡¢ÆÁÇ·Åç¤Ç¼«¼ç¥È¥ìÈ¾·îà±äÄ¹á¤Î¸ú²ÌÀäÂç¡¡±¦Â¼óÄË¤«¤é¤Î´°Á´Éü³è¤Ø¡Ö½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡¢±¦Â¼ó¤Î¤±¤¬¤«¤é¤Î´°Á´Éü³è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÄ´À°¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤¿¡ÖSÁÈ¡×¥¹¥¿¡¼¥È¡£1·î¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¡¦ÆÁÇ·Åç¤Ç¡¢2·î5Æü¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¡ÖÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¡Ê15Æü¤Î¡Ë¹çÎ®¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï100¡ó¡Ê¤Î¾õÂÖ¡Ë¤Ç¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÜºê¤Ç¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¥Á¡¼¥àËÜÂâ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢²¹ÃÈ¤ÊÆÁÇ·Åç¤ÇÌÛ¡¹¤È´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6Æü¤Ï4¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½õ¤±¤â¼Ú¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤ä³°Ìî¥Î¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶áÆ£¤ÏÆÈ¼«Ä´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê°ì¿Í¤Ç¡Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢¤è¤ê¼Á¤¬¹â¤¤ÎÌ¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£ºÇ¹â¡×¤È½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤ËÉé½ý¤·¤¿±¦Â¼ó¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶¯ÅÙ¤¬¹â¤á¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÇÆ°¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÊÁ´ÎÏ¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¥ª¥Õ¤ÎÄ´À°¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÎý½¬¿Ê¹Ô¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤¬¸úÎ¨Åª¤ÊÎý½¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë¥Á¡¼¥àËÜÂâ¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¼ÂÀï¤Ë¸þ¤±Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡ÖÀÕÇ¤¤â²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¼Â¤ê¤¢¤ëÌó2½µ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ÇµÜºê¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë