鈴木実貴子ズ、＜『あばら』ツアー＞にSPARTA LOCALS、bacho、鉄風東京らが対バン
鈴木実貴子ズが、メジャー1stアルバム『あばら』リリースツアーの対バンアーティストを発表した。
『あばら』ツアー初日にはお笑い芸人・オズワルドの参加が発表されており、これに加え3月12日の東京公演にはSPARTA LOCALS、3月28日の仙台公演には鉄風東京、5月9日のいわき公演にはFRIDAYZ、常磐シーサイダーズ、5月16日の京都公演にはbachoが参戦する。
▲SPARTA LOCALS
▲鉄風東京
▲FRIDAYZ
▲常磐シーサイダーズ
▲bacho
▲オズワルド
ライブ情報＜『あばら』ツアー＞
2025年3月08日（土）愛知・名古屋芸術創造センター
2025年3月12日（水）東京・下北沢SHELTER
2025年3月20日（木祝）大阪・雲州堂
2025年3月28日（金）宮城・仙台enn 2nd
2025年3月31日（月）京都・nano
2025年5月09日（金）福島・いわきSONIC
2025年5月10日（土）宮城・仙台FLYING SON
2025年5月16日（金）京都・磔磔
2025年6月13日（金）愛知・名古屋HUCK FINN
2025年6月21日（土）北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
2025年6月28日（土）東京・下北沢SHELTER
＜J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2025 supported by 奥村組＞
2025年3月1日（土）、2日（日）両国国技館
開場 12:30 / 開演 14:00
イベントHP：https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2025/
※鈴木実貴子ズは、3/1に出演
メジャー1stアルバム『あばら』
CRCP-20613 / ￥3,300(tax in)
【収録内容】
1. かかってこいよバッドエンド
2. 暁
3. 違和感と窮屈
4. ファッキンミュージック
5. 36℃
6. ベランダ
7. ヘイヘイユー
8. チャイム
9. あか
10. ベイベー
11. 壊してしまいたい
12. 私、天使だっけな
各配信サイト：https://lnk.to/abara
関連リンク
◆鈴木実貴子ズ オフィシャルYouTubeチャンネル