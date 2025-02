感情分析のポジネガ判定を標準実装！ジーユーエヌ「オートFAコーダー」

ジーユーエヌは、AI自動アフターコーディングツール「オートFAコーダー(オートエフエーコーダー)」に、感情分析として「ポジネガ判定」機能を追加実装しました。

ジーユーエヌは、AI自動アフターコーディングツール「オートFAコーダー(オートエフエーコーダー)」に、感情分析として「ポジネガ判定」機能を追加実装。

ポジネガ判定はアンケートの自由回答などのテキストデータを1回答ごとに「1)ポジティブ、2)ネガティブ、3)ニュートラル」の3タイプに分類する機能で、追加費用無く利用できます。

オートFAコーダーはアンケートの自由回答や各種テキストデータから共通項目を抽出するアフターコーディングを自動で行うWEBツールです。

アフターコーディング業務の長年の課題であった「時間」、「費用」、「均質化」の問題をAIによって解決し、「短納期、低コスト、均質化の担保」を実現します。

■「ポジネガ判定」を標準実装

感情分析として「ポジネガ判定」機能が追加費用無く利用できるようになりました。

ポジネガ判定はコーディング対象のテキストデータが全体として、「1)肯定的なのか=ポジティブ」、「2)否定的なのか=ネガティブ」、「3)中立的なのか=ニュートラル」の判定を行う機能です。

多くの場合、ポジネガ判定はリサーチャーなどがその内容を理解し、1つ1つ判定を行っていましたが、本機能によりその労力と時間を一瞬で解決することが可能となりました。

■「ポジネガ判定」が実施されるケース

ポジネガ判定は、下記の設定でアフターコーディングを実施する際に標準付帯されます。

1)【文章】のコーディング

2)【回答内容種別】が下記4つのいずれかに該当する場合

・「理由・要因」

・「イメージ・印象」

・「評価・感想」

・「使用感・利用感」

■オートFAコーダーについて

オートFAコーダーはアフターコーディング業務の長年の課題であった「時間」、「費用」、「均質化」の問題をAIによって解決し、「短納期、低コスト、均質化の担保」を実現したWEBアプリケーションです。

「文章」と「単語」両方のアフターコーディングに対応し、事前にいくつかの設定を行うだけでアフターコーディング業務を完全自動で数分〜数十分で完了します。

名称 : オートFAコーダー(オートエフエーコーダー)

URL : https://afac.jp/

基本機能 : 「文章」の自動アフターコーディング、

「単語」の自動アフターコーディング

オプション機能: リサーチャーチェックプラン

利用料金 : 通常会員 500円(税抜き)〜

※コーディング対象の回答数、平均文字数によって変動

法人会員 月額2万円〜8万円(税抜き)

※利用が無い月はゼロ円

