50点以上のアイテム！レトロカワイイにきゅん！亜土ちゃんフェア

レトロカワイイにきゅん!亜土ちゃんフェア

開催期間 : 2025年2月20日(木)〜3月16日(日)

※営業時間は各店舗に準ずる

開催場所 : one’sterrace(ワンズテラス)全131店舗

店舗一覧 : http://tiny.cc/x7u7001

ソニー・クリエイティブプロダクツは、“カワイイ文化”の先駆けであり、昭和レトロブームの現在も注目を浴びるアーティスト・水森亜土のアイテムが集合した『レトロカワイイにきゅん!亜土ちゃんフェア』を全国の「one’sterrace(ワンズテラス)」で2025年2月20日(木)〜3月16日(日)の期間、開催。

また、3,000円(税込)以上購入の方に、宝島社のライフスタイル誌「リンネル」とコラボした「オリジナル巾着バッグ」をプレゼント☆

1960〜70年代に日本中の女の子の心をつかみ、今もなお世代を超えて愛され続けている水森亜土。

全国のショッピングセンターを中心に多様な生活雑貨全般を展開するストア型ブランド「one’sterrace」の全店舗で『レトロカワイイにきゅん!亜土ちゃんフェア』を開催します。

フェア開催中は、先行販売の新商品をはじめ、50点以上のレトロカワイイアイテムを販売します。

フェア先行商品について (一部抜粋)

・タオルハンカチ(ハートのプレゼント)ピンク、ブルー各770円(税込)

・タオルハンカチ(ミータン)ブルー、イエロー 各770円(税込)

・エコバッグ(ネコ・RD×PK、バスタイム・PP×LPP) 各1,760円(税込)

・リバーシブルランチトート(ギンガム・RD、ボーダー・NV) 各3,960円(税込)

※商品詳細は現在の予定であり、変更の可能性もあります。

※入荷状況は店舗により異なります。

※フェア開始前の商品お取り置きはお断りをしています。

※一部商品は数量限定のため、無くなり次第終了となります。

ノベルティプレゼントについて

フェア期間中、3,000円(税込)以上購入の方に、「水森亜土」×「ワンズテラス」×宝島社のライフスタイル誌「リンネル」のトリプルコラボで誕生したノベルティ「オリジナル巾着バッグ」をプレゼントします。

亜土ちゃんの新作イラストが描かれた巾着バッグはレッドとネイビーの2色を用意。

持ち手は肩がけできる便利な長さで、ころんと可愛らしいフォルムながらも、本や500mlのペットボトルが入るのでちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感です。

※1会計につき1点のお渡しとなります。

※色は選べません。

※無くなり次第終了となります。

※オンラインストアでの購入は対象外です。

