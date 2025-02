三井化学は、化学業界の未来を担う優秀な若手人材の確保を目的とし、新卒総合職の初任給引き上げを決定しました。

三井化学「新卒総合職の初任給引き上げ」

【新卒初任給】

・学士卒

改定前 :256,000円

改定後 :280,000円

引き上げ額 (率):+24,000円 (+9.4%)

・修士了

改定前 :278,000円

改定後 :302,000円

引き上げ額 (率):+24,000円 (+8.6%)

・博士了

改定前 :328,000円

改定後 :352,000円

引き上げ額 (率):+24,000円 (+7.3%)

【実施時期】

2025年7月1日

※2025年4月入社の新入社員も7月より、初任給の引き上げを行います。

少子高齢化や人口減少、働き方の多様化など、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、同社は、まさに「人」が企業の持続的成長の原動力であると考えており、人材確保のみならず、働きがいやエンゲージメント向上の観点から、初任給を引き上げるものです。

