鈴木実貴子ズ、ツアー対バンにSPARTA LOCALS、bacho、鉄風東京ら
鈴木実貴子ズが、メジャー1stアルバム『あばら』リリースツアーの対バンアーティストを発表した。
関連記事：鈴木実貴子ズが語る、「排泄」として生み出した強烈な楽曲、大人になることへの渇望
「あばら」ツアー初日は、人気お笑い芸人・オズワルドの参加が発表されていたが、3月12日の東京公演にSPARTA LOCALS、3月28日の仙台公演に鉄風東京、5月9日の郡山公演にFRIDAYZ、常磐シーサイダーズ、5月16日の京都公演にbachoが参戦することが追加で発表された形となる。
また、6月21日の札幌公演も対バンを予定しているが、それ以外の公演は、鈴木実貴子ズのワンマンライブになるとのこと。
＜ライブ情報＞
「あばら」ツアー
2025年3月8日（土）愛知・名古屋芸術創造センター w/ オズワルド
2025年3月12日（水）東京・下北沢SHELTER w/ SPARTA LOCALS
2025年3月20日（木祝）大阪・雲州堂
2025年3月28日（金）宮城・仙台enn 2nd w/ 鉄風東京
2025年3月31日（月）京都・nano
2025年5月9日（金）福島・いわきSONIC w/ FRIDAYZ / 常磐シーサイダーズ
2025年5月10日（土）宮城・仙台FLYING SON
2025年5月16日（金）京都・磔磔 w/ bacho
2025年6月13日（金）愛知・名古屋HUCK FINN
＜リリース広報＞
鈴木実貴子ズ
メジャー1stアルバム『あばら』
2025年1月29日（水）リリース
CRCP-20613 / \3,300(tax in)
=収録内容=
1. かかってこいよバッドエンド
2. 暁
3. 違和感と窮屈
4. ファッキンミュージック
5. 36℃
6. ベランダ
7. ヘイヘイユー
8. チャイム
9. あか
10. ベイベー
11. 壊してしまいたい
12. 私、天使だっけな
鈴木実貴子ズ Official HP https://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com
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＜ライブ情報＞
「あばら」ツアー
2025年3月8日（土）愛知・名古屋芸術創造センター w/ オズワルド
2025年3月12日（水）東京・下北沢SHELTER w/ SPARTA LOCALS
2025年3月20日（木祝）大阪・雲州堂
2025年3月28日（金）宮城・仙台enn 2nd w/ 鉄風東京
2025年3月31日（月）京都・nano
2025年5月9日（金）福島・いわきSONIC w/ FRIDAYZ / 常磐シーサイダーズ
2025年5月10日（土）宮城・仙台FLYING SON
2025年5月16日（金）京都・磔磔 w/ bacho
2025年6月13日（金）愛知・名古屋HUCK FINN
＜リリース広報＞
鈴木実貴子ズ
メジャー1stアルバム『あばら』
2025年1月29日（水）リリース
CRCP-20613 / \3,300(tax in)
=収録内容=
1. かかってこいよバッドエンド
2. 暁
3. 違和感と窮屈
4. ファッキンミュージック
5. 36℃
6. ベランダ
7. ヘイヘイユー
8. チャイム
9. あか
10. ベイベー
11. 壊してしまいたい
12. 私、天使だっけな
鈴木実貴子ズ Official HP https://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com