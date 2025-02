結成25周年を迎えたdownyが、8thアルバムとなる第八作品集『無題』を、3月5日にストリーミングおよびCDでリリースすることを発表した。関連記事: downyの青木ロビンが語る、結成20年目の新たな出発点「常に人とは違うことを」 本作では、toeの美濃隆章をミックスエンジニアに迎え、制作陣には若命優仁(eksperimentoj)やmanukan(zezeco)が参加。アルバムのアートワークは、『攻殻機動隊 SAC_2045』のキャラクターデザインや、『Cyberpunk: Edgerunners』のMUSIC VIDEO「Let You Down」を手がけたロシア出身のイラストレーター、イリヤ・クブシノブが担当。さらに、CDにはボーナストラックとして、2022年6月にデジタルリリースされた「喘鳴」と、未発表曲「紙の朝」の2曲を収録。またUKレーベル『Dog Knights Productions』よりアナログ盤のリリースも5月に予定している。

アルバムのリリースに先駆け、2月5日に収録曲「foundyou」がストリーミングで先行リリースされた。記憶の狭間で疾走するエモーションと、鬩ぎ合う楽器アンサンブルが交差する、強烈かつ美しい楽曲に仕上がっている。また、Q昆によるのMusic VideoがYouTubeで公開されてる。さらに、アルバムリリースを記念して New Album Release Tour 2025『夜の背骨』の開催も発表。チケットは2月8日(土)10時より一般発売となっている。<リリース情報>downyDigital Single「foundyou」2025年2月5日(水)リリースhttps://friendship.lnk.to/foundyou_downydowny8th Album『第八作品集『無題』』2025年3月5日(水)リリースCD 3300 (Tax in) / 品番: RHEN-0002=収録曲=1. 日蝕2. 剥離の窓3. foundyou4. 朔5. Night Crawlin'6. 断層ジャズ7. 枯渇8. spectrum9. 錯覚。それは眩しい10. Edge_Swing11. 叢雨12. 喘鳴 (フィジカルのみ収録)13. 紙の朝 (フィジカルのみ収録)https://friendship.lnk.to/8th_untitled_downy<ライブ情報>New Album Release Tour 2025『夜の背骨』2025年5月30日(金)名古屋 新栄シャングリラ2025年6月1日(日)大阪 梅田シャングリラ2025年6月6日((金)札幌 cube garden2025年6月15日(日)広島 4.142025年7月10日(木)渋谷 CLUB QUATTROチケット: 前売 \5,500 (Drink代別)発売日: 2025.2.8 (土) 10:00〜INFO: https://smash-jpn.com/live/?id=4372downy Official Web https://downy-web.com/