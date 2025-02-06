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8th Album¡ØÂèÈ¬ºîÉÊ½¸¡ØÌµÂê¡Ù¡Ù
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CD 3300 (Tax in) / ÉÊÈÖ: RHEN-0002
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New Album Release Tour 2025¡ØÌë¤ÎÇØ¹ü¡Ù
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¥Á¥±¥Ã¥È: Á°Çä \5,500 (DrinkÂåÊÌ)
È¯ÇäÆü: 2025.2.8 (ÅÚ) 10:00¡Á
INFO: https://smash-jpn.com/live/?id=4372
downy Official Web https://downy-web.com/
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INFO: https://smash-jpn.com/live/?id=4372
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