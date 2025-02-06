

CCCreation舞台『近松心中物語』

CCCreationによる舞台『近松心中物語』が2025年10月にKAAT大スタジオで上演される。



CCCreationはこれまで、堀越涼（あやめ十八番）の脚本・演出による『白蟻』、『沈丁花』、リーディング劇『女中たち』、丸尾丸一郎（劇団鹿殺し）の演出による『桜姫東文章』など、気鋭の演出家と共に様々なテイストの作品を創作してきた。

今回は、秋元松代の名作『近松心中物語』を堀越涼（あやめ十八番）の作・演出で上演する。音楽監督は同じくあやめ十八番の吉田能が手がけ、楽隊を編成した生演奏により上演する。

二組の男女を軸とした愛の事象と金銭の呪縛、人間模様に堀越涼の綿密か自由な発想の新演出で挑む。大劇場にて上演されてきたこの大作をあえて KAAT大スタジオというコンパクトな空間で上演する事により、より作品の濃度の濃い演劇を目指すという。

キャストの発表は続報を待とう。



公式サイトはこちら。

https://www.cccreation.co.jp/stage/chikamatsushinjyu/



（文：エントレ編集部）