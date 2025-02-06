¡ÖÁª¼ê¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¡×Ä»À´¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤ÎMFÊ¡ÅÄ¹¸ÅÍ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡£ÂÐºö¶¯²½¤ò¶¯Ä´¡ÖÅ¬Àµ¤Ê¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡J£²¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï£²·î£¶Æü¡¢MFÊ¡ÅÄ¹¸ÅÍ¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½µ´©»ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ÇÊ¡²¬ºß½»¤Î°ìÈÌ½÷À¤È¤ÎÉÔÎÑ¡¦ÃæÀäÁûÆ°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢£±·î21Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÍÍ¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±Áª¼ê¤Î³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Ä»À´¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢¡ÖÅö¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ËÜÇ¯£±·î21Æü¡¢Ê¡ÅÄ¹¸ÅÍÁª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¡¢¡ØÊ¡ÅÄ¹¸ÅÍÁª¼ê¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ù¤ÈÂê¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÝÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤º¤é¤ê¡ª J¥¯¥é¥Ö¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÆÃ½¸¡ª
¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Ê¡ÅÄÁª¼ê¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ËÜ¿ÍµÚ¤Ó¥¯¥é¥ÖÁÐÊý¹ç°Õ¤Î²¼¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢²þ¤á¤ÆÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤½¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¤ò´Þ¤á¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î½å¼é¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÅ°Äì¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅØ¤á¡¢Å¬Àµ¤Ê¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢J£±¤Ç30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£³ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î£±·î£¹Æü¡¢Ä»À´¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤È¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½µ´©»ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ÇÊ¡²¬ºß½»¤Î°ìÈÌ½÷À¤È¤ÎÉÔÎÑ¡¦ÃæÀäÁûÆ°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢£±·î21Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÍÍ¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±Áª¼ê¤Î³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÝÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤º¤é¤ê¡ª J¥¯¥é¥Ö¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÆÃ½¸¡ª
¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Ê¡ÅÄÁª¼ê¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ËÜ¿ÍµÚ¤Ó¥¯¥é¥ÖÁÐÊý¹ç°Õ¤Î²¼¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢²þ¤á¤ÆÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤½¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¤ò´Þ¤á¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î½å¼é¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÅ°Äì¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅØ¤á¡¢Å¬Àµ¤Ê¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢J£±¤Ç30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£³ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î£±·î£¹Æü¡¢Ä»À´¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤È¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô