マンチェスター・ユナイテッドに更なる試練が訪れている。



『Daily Mail』のクリス・ウィーラー氏によると、マンUにに所属するイングランド代表DFルーク・ショーは復帰に向けてのリハビリの過程で再び負傷したという。



2014年7月にサウサンプトンからマンUに完全移籍を果たしたショーは加入以降主力として活躍。しかし近年は怪我の多さが際立っており、今季もプレミアリーグの出場は途中出場の2試合のみ。11月25日に行われたプレミアリーグ第12節のイプスウィッチ・タウン戦でようやく実戦復帰を果たしたものの、またしても負傷離脱で現在は戦線から離脱している。





Luke Shaw's first goal for England and the fastest-ever goal in a EURO final #HBD pic.twitter.com/J65LEkJIOB