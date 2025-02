チェルシーはすでに来季に向けた人員整理を行なっているようだ。



ジェイコブ・ベン氏によると、現在チェルシーからストラスブールにレンタル移籍中の25歳のセルビア代表GKジョルジェ・ペトロビッチは来夏チェルシーを完全移籍で去る可能性が高いという。



2023年8月にMLSからプレミアリーグのチェルシーに加入したペトロビッチだが、加入以降はバックアッパーを務めることが多く、今季からはストラスブールにレンタル移籍をすることに。ストラスブールでは定位置を確保しており、今季もリーグ・アンで17試合に先発出場。高いセービング能力を武器にここまではクラブの守護神として活躍している。





