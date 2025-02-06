今季一番の寒気が流れ込み、この週末は再び警報級の大雪が降るところがある見込みです。

【写真を見る】週末は名神・新名神などで“通行止め”の可能性 国交省が大雪に備えて区間を公表 高速道路での立ち往生防ぐため

これを受けて国土交通省は、大雪が予想されている地域の高速道路などについて、立ち往生などを防ぐために、事前に“予防的通行止め”を行う可能性が高いとしています。

【通行止めの可能性が高い区間】

・東名高速・名神高速「小牧JCT～京都東IC」：2月7日深夜以降

・新名神高速・伊勢湾岸道「みえ川越IC～草津JCT」「亀山JCT~亀山西JCT」：2月7日深夜以降

・東海環状道「新四日市JCT～大安IC」「養老IC～大野神戸IC」：2月7日深夜以降

・北陸道「米原JCT~敦賀IC」：2月7日深夜以降

・東名阪道「桑名東IC～伊勢関IC」：2月7日深夜以降

・伊勢道「伊勢関IC~津IC」：2月7日深夜以降

・名阪国道「亀山IC~天理東IC」：2月7日深夜以降

・阪和道「岸和田和泉IC～阪南IC」：2月8日午前以降

・舞鶴若狭道「舞鶴美浜IC～敦賀IC」：2月7日深夜以降

・東海北陸道「一宮木曽川IC～一宮JCT」：2月7日深夜以降

・阪和道「広川IC～印南IC」：2月8日午前以降

・中部縦貫道「福井北IC～九頭竜IC」：2月7日午前以降

・関西空港道「泉佐野JCT～りんくうJCT」2月8日午前以降

・南阪奈道路「弁之庄ランプ～羽曳野IC」：2月8日午前以降

・京滋バイパス「瀬田東JCT～宇治西IC」2月7日深夜以降

週末も最新の気象情報、交通情報をご確認ください。