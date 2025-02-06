¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Îà¿·¹¥Êªá¤òË½Ïª¡Ö¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Ã¤¹¤è¡×
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£¶Æü¤Ë¡¢µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£²¥¯¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥Î¥Ã¥¯¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜÏÂ¤ÏÎý½¬¸å¡¢¡Ö½çÄ´¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ³«Ëë¤«¤éÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÙÍÜÆü¤À¤Ã¤¿Á°Æü£µÆü¤Ë¡ÖÆ±µéÀ¸²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£µ¡£´ßÅÄ¤äÁ¥Ç÷¡¢Àô¡¢¤½¤·¤Æ¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Îà¿·¹¥Êªá¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¬ËÜÏÂ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ø¥¤¥«¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÂçË½Ïª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¤¥«¾Æ¤¡©¡¡¥²¥½¾Æ¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ø½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¿©¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÎ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ß¥¤¥«¡×¤Îà¥³¥é¥Üá¤ò¸«¤ëÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£