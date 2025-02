オーダーメイドラッピングサービス「つつみ屋工房」は、2025年3月7日(金)〜3月16日(日)の10日間、福岡三越一階の婦人雑貨コーナーに特別出店します。

つつみ屋工房

開催期間 :2025年3月7日(金)〜2025年3月16日(日)

受付時間 :10:00〜20:00 (最終受付19:30)

受付場所 :福岡三越一階婦人雑貨コーナー

所在地 :福岡市中央区天神2-1-1

アクセス方法:西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)駅」直結

所要時間 :30分程度

※お包みする商品や個数によって待ち時間が大幅に異なります。

料金 :550円、1,650円、2,750円、計3パターンの定額メニュー

オーダーメイドラッピングサービス「つつみ屋工房」は、2025年3月7日(金)〜3月16日(日)の10日間、福岡三越一階の婦人雑貨コーナーに特別出店。

贈り物のシーンやプレゼントの種類に合わせ、経験豊富なラッピングコーディネーターがひとつひとつ丁寧にラッピングします。

■注意事項

・生もの、生花、現金はラッピングできかねます。

・混雑している場合、お時間をいただく場合があります。

・品物のサイズにより追加料金をいただく場合があります。

・予約は承っておりません。

ご来店順の対応になります。

・ラッピングの内容によって仕上がりが前後する場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 福岡三越に特別出店!つつみ屋工房 appeared first on Dtimes.