3markets[ ]、メジャー1stフルアルバム『SUPER DUST BOX』全曲先行配信がスタート
3markets[ ]のメジャー1stフルアルバム『SUPER DUST BOX』が、CDリリースに先駆けて2月5日(水)より全曲デジタル配信をスタートした。
2024年夏にメジャーデビュー発表をおこない、その後デビュー自体が白紙（延期）になった出来事を経て、11月に新曲「白紙」で改めてメジャーデビューした経緯をもつ3markets[ ]。
メジャー1stフルアルバム『SUPER DUST BOX』にはインディーズ時代の人気曲「社会のゴミカザマタカフミ」「ね。」やメジャーデビュー曲「白紙」セカンドシングル「ムリ(笑)」、今回のアルバム用に書き下ろした新曲や新たにインディーズ時代の楽曲を再録するなど、3markets[ ]の紆余曲折から現在までが一枚に詰め込まれている。
▲『SUPER DUST BOX』ジャケット
なお、アルバムは通常盤を含めた全2形態で発売。Blu-ray特別盤は2024年にZepp Shinjukuで行なわれたワンマンライブで行われた前代未聞の「メンバーにも内緒のメジャーデビュー発表」など、MCも含めたライブ映像、そしてその日の裏側を収めたドキュメント映像等、計120分の盛りだくさんな内容となっている。
3markets[ ]は本作を引っ提げ、3月3日（月）からメジャー初の全国ツアー＜ゴミ箱より愛をこめて＞を開催する。チケットは現在販売中。
メジャー1stフルアルバム『SUPER DUST BOX』
全曲先行配信中
https://3markets.lnk.to/SDB
■パッケージ『SUPER DUST BOX』
2025年2月26日発売
・CD+Blu-ray盤 ￥7,480 (税込)
【CD収録曲】
1.社会のゴミカザマタカフミ
2.アシタカフミ
3.出禁
4.ね。
5.サイゼ
6.底辺の恋(2025 ver.)
7.缶ビールとポテトチップス(2025 ver.)
8.ムリ(笑)
9.レモン×
10.パスタラビスタ
11.INTJINTPENTJENTPINFJENFJINFPENFPISTJISFJESTJESFJESTPISTPISFPESFP
12.白紙
【Blu-ray収録】
ライブ映像全編 + オフショット + MV2曲収録！
(収録内容については変更となる場合がございます)
・CDのみ盤 ￥3,300 (税込)
【CD収録曲】
1.社会のゴミカザマタカフミ
2.アシタカフミ
3.出禁
4.ね。
5.サイゼ
6.底辺の恋(2025 ver.)
7.缶ビールとポテトチップス(2025 ver.)
8.ムリ(笑)
9.レモン×
10.パスタラビスタ
11.INTJINTPENTJENTPINFJENFJINFPENFPISTJISFJESTJESFJESTPISTPISFPESFP
12.白紙
＜ゴミ箱より愛をこめて＞
時間：open 18:00 / start 19:00
2025/03/07(金) 札幌 BESSIE HALL
時間：open 18:30 / start 19:00
2025/03/14(金) 福岡 OP’s ★ワンマン公演
時間：open 18:30 / start 19:00
2025/03/22(土) 広島 SIX ONE Live STAR
時間：open 17:30 / start 18:00
2025/03/28(金) 静岡 UMBER
時間：open 18:30 / start 19:00
2025/03/30(日) 千葉 LOOK
時間：open 17:30 / start 18:00
2025/04/18(金) 水戸 LIGHT HOUSE
時間：open 18:30 / start 19:00
2025/04/19(土) 仙台 enn2nd ★ワンマン公演
時間：open 17:30 / start 18:00
2025/04/24(木) 岡山 CRAZY MAMA 2nd Room
時間：open 18:30 / start 19:00
2025/04/25(金) 高松 DIME
時間：open 18:30 / start 19:00
2025/05/10(土) 新潟 CLUB RIVERST
時間：open 17:30 / start 18:00
2025/05/11(日) 金沢 vanvanV4
時間：open 17:30 / start 18:00
2025/05/18(日) 名古屋 SPADE BOX ★ワンマン公演
時間：open 17:30 / start 18:00
2025/05/22(木) 梅田 CLUB QUATTRO ★ワンマン公演
時間：open 18:00 / start 19:00
全公演 料金：前売 \3,800(+Drink代)