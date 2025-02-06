¡Ö¤«¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×ÂçÃÏ¿¿±û69ºÐ¡¢ÉÔÊÑ¤ÎÈþËÆ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ªåºÎï¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¤¬¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÏ¿¿±û¤ÎÈþ¤·¤¤É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÂçÃÏ¤Ï¡Ö2·î5Æü¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡¡Âô»³¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¡¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¡¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡Ö1Ç¯¡×¤âÃúÇ«¤ËÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª²Ö¤ä¥±¡¼¥¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢É×¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹ÅÄ¶³ÄÌ¤µ¤ó¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Û¤«¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ªåºÎï¤ÊÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤óÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂçÃÏ¿¿±û¡Ê¤À¤¤¤Á ¤Þ¤ª¡Ë
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£½÷Í¥¡£ÊõÄÍ²Î·à¤Î´ÇÈÄ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÂàÃÄ¸å¤Ï¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢TV¡¢±Ç²è¡¢¤Þ¤¿¡¢¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¥¦¤ÈÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂçÃÏ¿¿±û¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@daichimao_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÏ¿¿±û¤ÎÈþ¤·¤¤É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÂçÃÏ¤Ï¡Ö2·î5Æü¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡¡Âô»³¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¡¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¡¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡Ö1Ç¯¡×¤âÃúÇ«¤ËÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª²Ö¤ä¥±¡¼¥¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢É×¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹ÅÄ¶³ÄÌ¤µ¤ó¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ÂçÃÏ¿¿±û¡Ê¤À¤¤¤Á ¤Þ¤ª¡Ë
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£½÷Í¥¡£ÊõÄÍ²Î·à¤Î´ÇÈÄ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÂàÃÄ¸å¤Ï¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢TV¡¢±Ç²è¡¢¤Þ¤¿¡¢¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¥¦¤ÈÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂçÃÏ¿¿±û¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@daichimao_official¡Ë