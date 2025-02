バルーンの中に入れる風船ハウスが仲間入り！キッズランドUS MAX 福岡久山店

ユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS MAX 福岡久山店』を2025年2月6日(木)にリニューアルオープンしました。

キッズランドUS MAX 福岡久山店

●キッズランドUS MAX

親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUS MAXは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。

遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽に利用できます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。

暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。

幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。

●園内面積が約3倍に拡大し「キッズランドUS MAX」へリニューアル!

スーパージャングルジムやエアートランポリンなどの人気遊具に加え、セルフ写真館・公園コーナー・キャンプコーナーなど、お子様を飽きさせないユニークな遊びが盛りだくさん。

さらに店舗拡大に伴い新コーナーが続々誕生し、広々とした園内には約40種類もの遊具が!また、入場後は設置ゲーム機や子供に人気の乗り物が何度でもフリープレイで楽しめます。

●ユニークでスペシャルな新コーナーの紹介

【エアー遊具】

お家では体験できない大きくてふわふわなエアートランポリンがリニューアル!さらにカラフルなボールプールがたくさんのふわふわドームや、透明でまん丸なバルーンの中に入れる風船ハウスが仲間入りしました。

【電動カート】

カーレーサー気分でコース内のドライブが楽しめる電動カートコーナーを新設。

通常のカートコーナーとは一味違うドライブが楽しめます。

【ボールプール】

ボールプールでとことん遊べるコーナーが新登場。

ボールが降ってくるシャワーや、惑星のようなエアー遊具を設置しており、まるで宇宙空間のようなコーナー。

●パワーアップした人気コーナー

【スーパージャングルジム】

全長約16mの巨大ジャングルジムの中に、ボールプールやすべり台、トンネルなどのお子様がワクワクする楽しい仕掛けが詰め込まれた大人気アスレチック。

福岡久山店では、インパクト大のラッパすべり台を初導入しパワーアップしました。

【ゲームコーナー】

キッズランドUSでは大人気のアーケードゲームが何度でもフリープレイ!

【乗り物コーナー】

お子様に大人気の乗り物が何周でもフリープレイで楽しめます。

SNSで話題の1人用観覧車やパンダのメリーゴーランドの乗り物などが続々新登場。

【ごっこ遊びが楽しめるコーナー】

お店屋さんごっこや、可愛いお野菜の収穫体験もできるおままごとコーナーや、室内でアウトドア気分を味わえるキャンプコーナーなど様々なコンセプトのごっこ遊びを楽しめるコーナーが大充実!

様々なごっこ遊びが楽しめる

