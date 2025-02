ウエイト調整とカラーカスタムで飛びをかなえる！オノフ「ONOFF LADY」シリーズ

ゴルフブランド「オノフ」は、女性のために開発設計した「ONOFF LADY」シリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンを2025年3月7日に発売します。

オノフ「ONOFF LADY」シリーズ まとめ

今回発売の2025「ONOFF LADY」シリーズは、“最高の選択で、飛びを叶える。”をテーマに、上質な大人の女性ゴルファーに向けて、同社女性モデル初のウエイト調整機能(DR・FWのみ)を設け、幅広い選択からあなただけの振りやすい1本へと導くアイテムです。

新機能のウエイト調整機能「ジュエルウエイトスクリュー」は、1・3・5gの中からウエイトを変えることでより気持ちよく振り抜け、飛ばすことができます。

またUT&IRもミスに強いやさしいクラブで、性能・デザイン・カラーカスタムと女性のために考えられた新製品です。

商品詳細は「オノフWEBサイト」にて見ることができます。

■同社契約プロによる試打インプレッション動画を公開。

動画では、契約女子プロ(藤田さいき、李知姫、権藤可恋、小林光希)が各ギアを試打し特徴を徹底検証。

2025「ONOFF LADY」シリーズの魅力を解りやすく解説しています。

■「第59回ジャパンゴルフフェア2025」が3月7日(金)〜9日(日)・パシフィコ横浜で開催されます。

ONOFFブースでは、2025「ONOFF LADY」シリーズをお披露目します。

また、試打会や契約プロによるレッスン(予約制)も開催します。

≪2025「ONOFF LADY」シリーズの特徴・ラインアップ≫

◆同社女性モデル初のウエイト調整機能「ジュエルウエイトスクリュー」(DR・FWのみ)

ジュエルウエイトスクリュー

◆自分らしいカラーが選べる豊富なカラーカスタム

豊富なカラーカスタム

◆ONOFF DRIVER LADY

最適な振りやすさを実現。

飛距離をアップし、気持ちよくつかまる、打ちやすいドライバー。

価格:79,200円(税込)

ONOFF DRIVER LADY

◆ONOFF FAIRWAY ARMS LADY

最適な振りやすさを実現。

安心して飛ばせるミスに強い、フェアウェイウッド。

価格:46,200円(税込)

ONOFF FAIRWAY ARMS LADY

◆ONOFF UTILITY WINGS LADY

どんなライからでも安心して振り抜ける、ユーティリティ。

価格:39,600円(税込)

*ユーティリティにはジュエルウエイトスクリューを装着できません

ONOFF UTILITY WINGS LADY

◆ONOFF IRON LADY

ラクに上がってやさしく飛ばせる、アイアン。

価格:4I セット(I#7〜I#9,PW) 101,200円(税込)

単品(I#5,I#6,AW,SW) 25,300円(税込)

ONOFF IRON LADY

