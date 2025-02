劇中車の特徴を忠実に再現！サンリッチジャパン「MINI GT 1/64 アストンマーチン DB5「サンダーボール作戦」」

サンリッチジャパンは、MINI GT「007コレクションシリーズ」の第二弾となる1/64 アストンマーチン DB5「サンダーボール作戦」(1965)のミニカーを2025年2月14日(金)に発売します。

MINI GT 1/64 アストンマーチン DB5「サンダーボール作戦」(1965)

品番 : MGT00901-007J(日本語版)

MGT00901-007E(英語語版)

MGT00901-007F(フランス語版)

MGT00901-007S(スペイン語版)

発売日 : 2025年2月14日(金)

種類 : 日本語版パッケージ/2,420円(税込)

英語版パッケージ/2,750円(税込)

フランス語版パッケージ/2,750円(税込)

スペイン語版パッケージ/2,750円(税込)

サイズ : パッケージサイズ 約 W140×D50×H195 (mm)

カラー : シルバー

素材 : 亜鉛合金

販売場所: サンリッチジャパン通販サイト

■商品の特徴

*小さなサイズの中に劇中車の特徴を忠実に再現

今回モデル化されたのは、1965年に公開されたシリーズ第4作「007/サンダーボール作戦」の劇中で活躍したアストンマーチン DB5。

劇中車の特徴である、助手席に乗り込んだ敵を車外に放り出す射出シート、リアの防弾板などの特殊装備がミニカーでも観察できます。

*パッケージは4種類のバリエーションを用意

ボンド・カーのミニカー本体はもちろん、映画ファンならばそのパッケージにも注目。

ミニカーのパッケージにあしらわれた当時の映画ポスターには、日本語版、英語版、フランス語版、スペイン語版の4種類が用意され、ユーザーお気に入りのグラフィックを選ぶことができます。

*スケールは1/64

ミニカーの縮尺は実物の1/64。

これはミニカーの世界的標準スケールのひとつで、その大きさは約71mm。

手軽な大きさで場所を取らないということから、ライトユーザーからコアなコレクターまで幅広く親しまれているスケールです。

