ゴディバコラボ！風雅「海苔ショコラクランチ」

風雅と、ゴディバのコラボレーションが実現し、新商品「海苔ショコラクランチ」が誕生しました。

風雅「海苔ショコラクランチ」

発売日 :■2025年2月1日(土)先行販売〜

※数量限定・無くなり次第終了。

三越・伊勢丹内一部のゴディバ店舗

三越・伊勢丹以下各店食品フロア【菓遊庵】

日本橋三越本店(東京都)、銀座三越(東京都)、札幌三越(北海道)、

仙台三越(宮城県)、名古屋栄三越(愛知県)、星ヶ丘三越(愛知県)、

高松三越(香川県)、福岡三越(福岡県)、新潟伊勢丹(新潟県)

※詳細は各百貨店ホームページをご参照ください。

●取り扱い店舗 https://www.godiva.co.jp/shop/a/aNRC/

■2025年秋ごろ

ゴディバ オンラインショップ

全国のゴディバ店舗

※風雅での販売はございません。

(風雅直営店・百貨店内売場・

オンラインショップいずれも取り扱い無し)

価格 :1,317円(税込)

内容 :8個入(ミルクチョコレートクランチ)

サイズ :21×17.5×2cm

賞味期限:製造日より60日

●海苔ショコラクランチ

有明海で育った海苔を丁寧に焼き上げ秘伝のタレで味付けし、ベルギー産のミルクチョコレートとブレンドして米パフで軽い食感に仕上げたクランチチョコレートです。

※乾燥海苔1.8%使用

磯の香り広がる海苔とミルクチョコレートの甘じょっぱい意外な組み合わせ。

海苔とミルクチョコレートの口どけと米パフのサクサク食感が絶妙なバランスで、後を引く食べ心地です。

風雅にて販売中の「海苔ショコラクランチMio(みお)」はホワイトチョコレート、今回のゴディバとの「海苔ショコラクランチ」は、ミルクチョコレートを使用しました。

チョコレートの質も量もUPした特別仕様です。

和洋折衷・新感覚の美味しさがたのしめます。

