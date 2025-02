2月15日・16日にKアリーナ横浜で開催予定だった音楽イベント『SUNNY K-FEST 2025 IN YOKOHAMA』の公演中止が5日、公式Xなどで発表された。10日前になっての突然の通知に、アーティストファンらから困惑の声が広がった。主催の「SUNNY SIDE UP MUSIC」は、「2025年2月15日、16日にK-arena Yokohamaで開催を予定しておりました“SUNNY K-FEST 2025 IN YOKOHAMA”を主催の都合により誠に勝手ながら中止とさせていただくこととなりました。突然の公演中止で多大なるご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません」とつづった。

続けて「本公演を楽しみにしてくださっていた観客の皆様、そして参加予定であったアーティストの皆様には心よりお詫びを申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます」としている。6日には、あらためて謝罪を投稿するとともに、チケット払い戻しを案内した。払い戻しはプレイガイドごとに異なり、あす7日から11日まで。「払い戻し期間を過ぎますと、ご返金が出来なくなりますのでご注意ください。皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解を賜わりますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」としている。同イベントは「K-POPスターたちが一堂に会して繰り広げる活気に満ちたステージと情熱的なパフォーマンスが楽しめるオムニバスコンサート」などと発信。2AM、BoA、LeeHi、RYEOWOOK、tripleS、xikers、TEMPEST、BAEKHOらの出演が予告されていた。ファンからは「遠方から参加予定だったので、交通費の予約キャンセル料取られました…楽しみにしてたのにな…」「BoAファンです 説明ほしいです」など、多数の声が寄せられている。