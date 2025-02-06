É×¤¬½ñÎàÁ÷¸¡!? ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÌÂÏÇ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÍí¤Þ¤ì¤Æ¡Ä
¢£½ªÅÅ´ÖºÝ¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿É×
¢£Áê¼ê¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Î¾ï½¬ÈÈ¡£±Ø°÷¤ËÂÐ±þ¤òÇ¤¤»¤¿¤¬
¢£ºî¼Ô¤Î¥Ñ¥ÁÈþ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¼É×¤µ¤ó¤Ë¡Ö20Âå¤Î»þ¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Î¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
É×¤¬ÈÈºá¤òÈÈ¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¿¿¿Í´Ö¤¬²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¡ª¡©¤½¤ÎÏÃ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª¡ª(¾Ð)¡×¤È¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë°ìÈÖÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Íí¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢·Ù»¡¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤É¤ì¤À¤±¹ÈÏ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª¡©¤Èµö¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¤â¤·¤â¥Ñ¥ÁÈþ¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÍí¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤Ïº¬¤¬¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤°¤ËÆ¨¤²¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ç¤âË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤é¤µ¤¹¤¬¤Ë·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡£¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é(¾Ð)¡£
¢£¥ì¥¯É×¤µ¤ó¤Î±¿Ì¿¤Ï¤¤¤«¤Ë
¸¡»¡¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¯É×¤µ¤ó¡£ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¤¤¤ÄÁø¶ø¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£Ìµ¼Â¤Î¤Ï¤º¤Î¥ì¥¯É×¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÂ³¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìµ¼Â¤ÎÉ×¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÏÃ¡¡1ÏÃÌÜ¤ò¸«¤ë
(¤Í¤à¤ß¤¨¤ê)