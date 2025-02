元オールスターのブランドン・イングラムがペリカンズからラプターズに移籍へ

2月6日。ニューオーリンズ・ペリカンズとトロント・ラプターズの2チーム間でトレードが合意に達したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。両チームによるトレード内容は下記のとおり。

◆■ペリカンズとラプターズによるトレード詳細

・ペリカンズ獲得





ブルース・ブラウン(ガード兼フォワード)ケリー・オリニク(センター兼フォワード)2025年のドラフト1巡目指名権2025年のドラフト2巡目指名権

・ラプターズ獲得



ブランドン・イングラム(フォワード)

Breaking: The New Orleans Pelicans have traded Brandon Ingram to the Toronto Raptors for Bruce Brown Jr., Kelly Olynyk, one first-round pick and one second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/tI4jo2cYhM

- Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025