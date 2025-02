Little Glee Monster新曲「晴れの舞台」が『第5回全国大学対校男女混合駅伝』テーマソングに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新曲「晴れの舞台」はリトグリのニューアルバム『Ambitious』に収録

Little Glee Monsterが3月19日に発売するニューアルバム『Ambitious』収録の新曲「晴れの舞台」が、関西テレビ『住友電工スポーツスペシャル 第5回全国大学対校男女混合駅伝』テーマソングに決定した。

『全国大学対校男女混合駅伝』は2021年に誕生した、大学駅伝では世界初となる男女混合レース。大阪・長居公園の特設コースを、男女6名が交互にタスキをつないでいく。5回目の開催となる今大会では、全国から20校が出場。関西学連選抜を含む計21チームが火花を散らす。女子10000m日本歴代3位の記録を持つ不破聖衣来(拓殖大学4年)が、最後の大学駅伝として走る予定となっている。

同大会は関西テレビ・フジテレビ系にて2月16日12時より生中継にて放送予定だ。

ニューアルバム『Ambitious』には、数多くの音楽番組でも披露され話題となっているNHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌「Break out of your bubble」をはじめとしたタイアップ楽曲などに加え、Little Glee Monsterの根幹にあるハーモニーを軸に幅広い新曲が収録。初回生産限定盤Aには、2024年12月24日にブルーノート東京で開催された『Little Glee Monster 10th Anniversary Christmas Special Live』のライブ映像が収録され、初回生産限定盤Bには「WONDER LAND」「私らしく生きてみたい」など再録音源が収録される。

さらに、4月からは全20公演の全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』を開催。4月6日に東京・J:comホール八王子にて開幕し、7月21日の東京ガーデンシアターでツアーファイナルを迎える。

番組情報

関西テレビ・フジテレビ系『住友電工スポーツスペシャル 第5回全国大学対校男女混合駅伝』

02/16(日)12:00~13:30

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『Ambitious』

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/