ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡±ß´ØÏ¢¤Î¿å½à¤¬¹â¤¤¡¢±ß¹â¤Ø¤ÎÈ÷¤¨µÞ¤°
ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡±ß´ØÏ¢¤Î¿å½à¤¬¹â¤¤¡¢±ß¹â¤Ø¤ÎÈ÷¤¨µÞ¤°
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡11.39¡¡9.73¡¡10.97¡¡9.54
1MO¡¡9.99¡¡8.14¡¡10.49¡¡7.95
3MO¡¡10.10¡¡7.81¡¡10.37¡¡7.87
6MO¡¡9.93¡¡7.67¡¡10.23¡¡7.89
9MO¡¡9.82¡¡7.66¡¡10.18¡¡7.99
1YR¡¡9.71¡¡7.63¡¡10.09¡¡8.07
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.88¡¡11.02¡¡8.26
1MO¡¡10.97¡¡9.58¡¡7.04
3MO¡¡10.98¡¡9.56¡¡7.15
6MO¡¡10.89¡¡9.62¡¡7.21
9MO¡¡10.88¡¡9.71¡¡7.33
1YR¡¡10.81¡¡9.78¡¡7.42
Åìµþ»þ´Ö16:43¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢±ß´ØÏ¢¤ÎÃ»´ü¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¤¬¹â¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÏ¢¤ÎÊª²Á¡¦ÄÂ¶âÅý·×¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤ÆÆü¶äÅö¶É¼Ô¤é¤«¤é¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¶Ú¤«¤é¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß¹â¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡11.39¡¡9.73¡¡10.97¡¡9.54
1MO¡¡9.99¡¡8.14¡¡10.49¡¡7.95
3MO¡¡10.10¡¡7.81¡¡10.37¡¡7.87
6MO¡¡9.93¡¡7.67¡¡10.23¡¡7.89
9MO¡¡9.82¡¡7.66¡¡10.18¡¡7.99
1YR¡¡9.71¡¡7.63¡¡10.09¡¡8.07
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.88¡¡11.02¡¡8.26
1MO¡¡10.97¡¡9.58¡¡7.04
3MO¡¡10.98¡¡9.56¡¡7.15
6MO¡¡10.89¡¡9.62¡¡7.21
9MO¡¡10.88¡¡9.71¡¡7.33
1YR¡¡10.81¡¡9.78¡¡7.42
Åìµþ»þ´Ö16:43¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢±ß´ØÏ¢¤ÎÃ»´ü¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¤¬¹â¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÏ¢¤ÎÊª²Á¡¦ÄÂ¶âÅý·×¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤ÆÆü¶äÅö¶É¼Ô¤é¤«¤é¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¶Ú¤«¤é¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß¹â¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£