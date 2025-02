BABYMONSTER「BILLIONAIRE」のエクスクルーシブパフォーマンスビデオがいよいよ解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■エクスクルーシブパフォーマンスビデは、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが直接企画&編集!

BABYMONSTERが「BILLIONAIRE」のEXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO(エクスクルーシブパフォーマンスビデオ)を2月6日24時に公開する。

BABYMONSTERの1stフルアルバム『DRIP』の5曲目に収録されている「BILLIONAIRE」は、洗練されたY2Kポップ、R&Bサウンドにどっしりとした808ベースとフラメンコサウンドが融合した曲。

物質では自分の価値をつけることができないという堂々とした歌詞と、メンバーたちのグルービーなボーカルが強烈な中毒性を与え、好評を得ている。

今回の「BILLIONAIRE」は、『DRIP』から6作目のMVとして制作されただけに、先立って披露した「DRIP」「CLIK CLAK」「Love In My Heart」「Really Like Yo」「FOREVER」と差別化を図った。 振り付け本来の魅力に最大限集中させる企画「EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO」というタイトルで公開される。

EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEOは、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが直接企画し、編集まで引き受けるYG Entertainmentのパフォーマンス中心コンテンツ。 高い完成度を誇り、毎回大きな反響を呼び、そのなかでもLISAの「MONEY」はYouTubeで10億回再生を突破するという驚くべき記録を達成した。

ヤン総括は「BILLIONAIRE」も心血を注いで完成度を最大値に引き上げた。 BABYMONSTER特有の繊細なダンスライン、衣装についた紐を活用したキャッチーなポイント動作が加わったパフォーマンスを感覚的な映像美で繰り広げる見通しだ。

先日の韓国・ソウルでのコンサートで初めて公開された未完成バージョンだけでもSNSで話題となっただけに、大きな期待が集まる。

BABYMONSTERはデビュー初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR』を敢行中。

日本公演は、3月14~16日に神奈川・ぴあアリーナMM、3月22・23日に愛知・ポートメッセなごや、4月3・4日に大阪・Asueアリーナ大阪、4月12・13日に神奈川・Kアリーナ横浜、4月19・20日に福岡・福岡国際センターで行われる。

リリース情報

2024.11.02 ON SALE

ALBUM『DRIP』

※韓国発売日:11月1日

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/