¹ËöÎÃ»Ò¡ÖÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡ÖÈý´Ö¤Î¤·¤ï¤¬¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎBS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡Ø¶õ¤²ÈÌäÂê2025¡Á¿Ê¤à¿Í¸ý¸º¾¯¤È¶õ¤²ÈÂÐºö¤ÎºÇÁ°Àþ¡Á¡Ù¡Ê¸å5¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹ËöÎÃ»Ò¤¬¡È¶õ¤²ÈÌäÂê¡É¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡Á´¹ñ¤Ë900Ëü¸Í¤¢¤ë¶õ¤²È¡£¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¡¢ÁêÂ³ÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î½»Âð¤Î4¸®¤Ë1¸®¤¬¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿ä·×¤â¡Ä¡£·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡ÊüÃÖ¶õ¤²ÈÎ¨Á´¹ñ¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¡Ê¢¨½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¹âÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¹Ëö¡£¶õ¤²ÈÌäÂê¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡ÖÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎ×¤à¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢VTR¤ä¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤ä¶¦ÍÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡ÖÈý´Ö¤Î¤·¤ï¤¬º£Æü¤Ç¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£½Ð±é¼Ô
MC¡§ÅÄÃæÂçµ®¡¢¥²¥¹¥È¡§¹ËöÎÃ»Ò¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡§´Ý²¬ÃÒ¹¬(³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë)
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹ËöÎÃ»Ò¤¬¡È¶õ¤²ÈÌäÂê¡É¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡Á´¹ñ¤Ë900Ëü¸Í¤¢¤ë¶õ¤²È¡£¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¡¢ÁêÂ³ÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î½»Âð¤Î4¸®¤Ë1¸®¤¬¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿ä·×¤â¡Ä¡£·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡ÊüÃÖ¶õ¤²ÈÎ¨Á´¹ñ¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¡Ê¢¨½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¹âÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¹Ëö¡£¶õ¤²ÈÌäÂê¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡ÖÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎ×¤à¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢VTR¤ä¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤ä¶¦ÍÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡ÖÈý´Ö¤Î¤·¤ï¤¬º£Æü¤Ç¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£½Ð±é¼Ô
MC¡§ÅÄÃæÂçµ®¡¢¥²¥¹¥È¡§¹ËöÎÃ»Ò¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡§´Ý²¬ÃÒ¹¬(³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë)