韓国のシンガーソングライターMeaningful Stoneが、2ndアルバム『Angel Interview』の日本盤CDをK-ALTシリーズ最新作としてリリースする。Meaningful Stoneは、「石一つ一つに意味がある」というメッセージがアーティスト名に込められ、音楽を通して人生の意味を追求する1996年生まれのシンガーソングライター。1stアルバムが2021年の韓国大衆音楽賞の新人賞に選ばれ、韓国内だけでなく日本のシューゲイザー、ドリームポップリスナーも虜にしてきた。今作はシューゲイザー、ドリームポップを主軸に終盤にかけてメタル、ヒップホップ、テクノなどのアプローチも堪能できるMeaningful Stoneの才能を存分に味わうことができる。日本盤CDは豪華ブックレット、日本語対訳付き。

リリース情報







『Angel Interview / エンジェル・インタビュー』フォーマット:CD発売日:2025.3.5【Pre-Order】https://anywherestore.p-vine.jp/products/pcd-25466品番:PCD-25466定価:\2,750(税抜\2,500)レーベル:P-VINE【Track List】1. Supernova2. 10AM3. Mikael4. Oak tree5. Westin Josun Hotel6. I open the window instead of the closed door7. Red car8. A missed call from my dream9. When our hearts beat at the same pace10. Yogananda11. Esc (feat.Swervy)12. _()_