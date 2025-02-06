½ýÉÂ¼Ô¤ò¾è¤»¤¿µßµÞ¼Ö¡¡±¿Å¾¼ê¤¬¤¢¤¨¤Æ¼ÖÀþµ¬À©¤¬¤¢¤ëÄÌ¤ê¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±
¡Ò¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×µßµÞ¼Ö¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï½ÂÂÚÉ¬¿Ü¤Î¹©»ö¶è²è¡¡¤½¤Î»þ±¿Å¾¼ê¤¬¤È¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¤È¤Ï¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¸Æ¤Ù¤ÐÌµ½þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¡Ö119¡×¡£À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤¬¡¢¤½¤Î½ÐÆ°1²ó¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÚÂè1ÏÃ¤«¤éÆÉ¤à¡Û¶ÛµÞ½ÐÆ°Ãæ¤ÎµßµÞ¼Ö¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»ö¸ÎÈ¯À¸¡ª¡¡¶ì¤·¤à¤±¤¬¿Í¤ÎÁ°¤ÇµßµÞÂâ¤¬²¼¤·¤¿¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤È¤Ï
¡¡°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö119¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿µßµÞ°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡ª
¡ú¡ú¤á¤Á¤ã¥³¥ß¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡ª²áµîÏÃ¤òÆÉ¤à¤Ê¤é¥³¥³¤«¤é¡ª¡ú¡ú¡¡
¡¡¼¡²ó¤Ï2·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£Â³¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ê¥Ï¥È¥³¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë