トムとジェリーのかわいいグッズや限定ドリンクが登場

タリーズコーヒーでは毎回人気の「トムとジェリー」とのコラボレーション商品が2025年2月5日から登場。コラボキャンペーンが2025年2月25日(火)まで実施されている。春の訪れを感じながら幸せなコーヒータイムを過ごしてほしいという想いから「Time for coffee! Be happy!」をテーマにドリンクやフード、限定デザインのグッズがそろう。

「桜舞う ハニークリームラテ」(左)と「&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー」(右)

「トムとジェリー もふもふスリーブ」

「トムとジェリー もふもふスリーブ」はリストバンドにもなる

かわいらしいトムとジェリーデザインのフードもたくさん登場!

「トムとジェリー ベーグルサンド ベリーベリーマスカルポーネ」(420円)

「トムとジェリー 桜香るキャンディーストロベリードーナツ」(390円)

「とむとじぇりーごっこ」と桜を合わせたデザイン

「とむとじぇりーごっこ さくらスティック クランベリー」(390円)

たくさんのグッズも!

「トムとジェリー コーヒービーンズポーチ付き エコバッグ」(2180円)

「トムとジェリー グロサリートート(ジェリー)」(3190円)

コーヒーもコラボパッケージになっている

「タリーズジップス シングルサーブ マイルド101(3P/ポーチ付き)」(1420円)

タリーズコーヒー 公式楽天市場店限定アイテム

■桜のドリンクはトムとジェリーのカップで春のドリンクとして登場するのは桜フレーバー。バニラ風味のカフェラテを使用した「桜舞う ハニークリームラテ(ICED/HOT)」(Tallサイズのみ705円)はやさしい甘さで、ハチミツのコクと桜のソースをプラスした、まろやかで上品な味わい。「&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー(ICED/HOT)」(Tallサイズのみ705円)は、ふんわりと桜香るミルクティーにホイップとバニラ風味の桃ソース、ラズベリーソースをトッピング。デザートのような満足感のあるドリンク。ドリンクに使用されるカップは、今回のコラボレーションのオリジナルデザインのイラストが施されている。さらに、コラボドリンク購入時に+990円でかわいい「トムとジェリー もふもふスリーブ」を1点付けることができる。2025年2月5日からはトム、2月12日(水)からはジェリーで、どちらも数量限定。完売必至なので気になる人は急いで!ドライクランベリーを生地に練りんだベーグルにストロベリー&マスカルポーネフィリングをサンドした「トムとジェリー ベーグルサンド ベリーベリーマスカルポーネ」(420円)やストロベリー風味の生地にホワイトチョコとストロベリーチョコでコーティングした「トムとジェリー 桜香るキャンディーストロベリードーナツ」(390円)など、トムとジェリーが描かれたパッケージのフードも!さらに「とむとじぇりーごっこ さくらスティック クランベリー」(390円)など一部は日本オリジナルアニメーションの「とむとじぇりーごっこ」と桜を合わせた、タリーズオリジナルのデザインとなっているのでそちらにも注目だ。■エコバッグやタンブラーなど「トムとジェリー」グッズがいっぱいかわいいグッズはほかにも。使わないときはコーヒー豆の形のポーチに収納できるエコバッグ「トムとジェリー コーヒービーンズポーチ付き エコバッグ」(2180円)や、「トムとジェリー グロサリートート(ジェリー)」(3190円)といった日常を楽しくしてくれるグッズもある。コーヒー好きにはトムとジェリーのパッケージになった「マイルド101」(1395円)や、「タリーズジップス シングルサーブ マイルド101(8P/箱)」(1600円)、「タリーズジップス シングルサーブ マイルド101(3P/ポーチ付き)」(1420円)、ホットでもアイスでも使える「トムとジェリー ダブルグラス」(2900円)など、コーヒータイムを彩るものも。また、店舗では手に入らない、タリーズコーヒー 公式楽天市場店限定アイテムも!レジャーやスパバッグとしても使える「トムとジェリー シースルーマルチバッグ」(2580円)や「トムとジェリー ステンレスマグタンブラー(ジェリー)」(3700円)など、どれもかわいいので、こちらもチェックしておこう。ドリンク、フード、グッズとトムとジェリー尽くしのタリーズコーヒーで、ひと足早い春を楽しんでみては。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & Turner Entertainment Co. (s25)※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。