¼íÌî±Ñ¹§¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¡×¿·´´Àþ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º ¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¤Ë¡ÖÅÁÀâÇúÃÂ¡×¡Ö´°àú¤Ê¥ª¥Á¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/06¡Û¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬2·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·´´Àþ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼íÌî±Ñ¹§¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬ÏÃÂê
¼íÌî¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡£¡£ÆÏ¤±²¶¤ÎÁÛ¤¤¡Ä¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼ÊÒ¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¼íÌî¤Ï¡Ö¥®¥ã¡¼¡¼¥Ã¡ª¡ª¿·´´Àþ¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¾è¤ê²á¤´¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡×¤ÈÌÜÅªÃÏ¤ËÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡£¡£ÆÏ¤±²¶¤ÎÁÛ¤¤¡Ä¡×¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¿·´´Àþ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¤³¤Î»þ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ÎÄÉµá¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´°àú¤Ê¥ª¥Á¡×¡Ö¤Þ¤¿1¤ÄÅÁÀâÇúÃÂ¡×¡Ö¾Ð¤¤¤Î¿À¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¤Ç°Â¿´¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼íÌî±Ñ¹§¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬ÏÃÂê
¢¡¼íÌî±Ñ¹§¡È¥¤¥±¥á¥ó¼Ì¿¿¡É¤¬¸¶°ø¤Ç¿·´´Àþ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º
¼íÌî¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡£¡£ÆÏ¤±²¶¤ÎÁÛ¤¤¡Ä¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼ÊÒ¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¼íÌî¤Ï¡Ö¥®¥ã¡¼¡¼¥Ã¡ª¡ª¿·´´Àþ¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¾è¤ê²á¤´¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡×¤ÈÌÜÅªÃÏ¤ËÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡£¡£ÆÏ¤±²¶¤ÎÁÛ¤¤¡Ä¡×¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¿·´´Àþ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¤³¤Î»þ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¿·´´Àþ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤È¤¤¤¦¡Å https://t.co/y5uaCSmnhE— ¼íÌî±Ñ¹§ (@kano9x) February 5, 2025
¢¡¼íÌî±Ñ¹§¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ÎÄÉµá¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´°àú¤Ê¥ª¥Á¡×¡Ö¤Þ¤¿1¤ÄÅÁÀâÇúÃÂ¡×¡Ö¾Ð¤¤¤Î¿À¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¤Ç°Â¿´¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û