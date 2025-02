ÌäÂêºî¡Ø¥Ç¥Ó¥ë¥º¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤è¤ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê°­Ëâ¤¿¤Á¤Î¥ÉÇÉ¼ê¥Ó¥¸¥å¤¬²ò¶Ø

3月7日に日本公開を迎える問題作『デビルズ・ゲーム』より、新たなキャラビジュアルが解禁となった。

【画像】完璧な女装を披露、『デビルズ・ゲーム』主演俳優

本作の主演を務めるのは、可憐な女装も話題になったドラマ『ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜』(19)や寡黙な犯罪者を演じた『オオカミ狩り』(22)など、カメレオン俳優の異名を持つチャン・ドンユン。普段は誠実な役柄が多いが、本作では本格的な悪役に初挑戦する。これまでの爽やかなイメージを脱ぎ捨て、ボザボサなパーマヘアとポップでワイルドなファッションで、残酷で狂気じみたシリアルキラー・ジニョクへと変貌している。

一方、手段を選ばない刑事・ジェファンには『狼たちの墓標』(21)や『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』(24)など、コメディからノワールまでジャンルを問わない実力派俳優オ・デファン。これまで演じてきた刑事役のコミカルなイメージを払拭。そんな2人が一人二役を演じて引き起こした化学反応は、まさに本作の見どころだ。

今回、圧巻の演技を切り取った場面写真が解禁となった。

血だらけの顔で不適な笑みを浮かべるジニョクのおぞましいカットや、刑事ジェファンの目論みを悟り、蔑んだ視線を送るカットとなっている。その一方で、ジェファンが捕まえたジニョクに連続殺人事件の情報全てを自白させようとするも「俺を捕まえても他の奴らが人を殺し続ける」と嘲笑い挑発するジニョクに対し、ある決心をする場面となっている。さらに、迷いの表情を一切見せずに相手を見据え銃を構える緊迫感あるカットなど、若手注目俳優チャン・ドンユンと名俳優オ・デファンの一人二役の難役を見事に演じ切る圧巻の演技力、また怪演ぶりを堪能できる場面写真となっている。

さらに、特別に日本版・韓国版2種のキャラクタービジュアルも初解禁。どこか目の焦点が合っていない不気味な表情を浮かべ、高揚した様子が窺える殺人鬼ジニョクや、自分の“正義”を信じ、“悪”と対峙していく刑事ジェファンが鬼の形相で殺人鬼を追い詰めるビジュアルとなっている。また2人の行方を追う広域捜査隊所属のチーム長(演チェ・グィファ)や後輩刑事ミンソン(演チャン・ジェホ)が、連続殺人事件に翻弄され追い詰められていく様子を捉えたビジュアルも解禁となった。ネオンカラーの色鮮やかなロゴがそれぞれのキャラクターの表情を際立たせ、これまで韓国のスリラー作品にはあまり見られなかった華やかさやポップな色合いがより一層不気味な雰囲気を醸し出しており、多くの観客の目を引く強烈なイメージを与えている。さらに韓国映画界のバイプレイヤーによる息の合ったアンサンブル演技からも目が離せない。

果たして、本当の悪魔は誰なのか、劇場公開をお楽しみに。

ⓒ 2023 THE CONTENTS ON & CONTENTS G All Rights Reserved.