【ワンダーフェスティバル2025[冬]】2月9日 開催予定会場: 幕張メッセ国際展示場1~8ホール 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

タイトーのフィギュアブランド「spiritale」は、2月9日に千葉県幕張メッセにて開催される「ワンダーフェスティバル2025[冬]」に出展する。

これに伴いオンライン蔵出し販売として、「ブリジット 1/7スケールフィギュア」などを販売する。会場では現在予約を受け付けている「イレイナ~休息ver.~ 1/6スケールフィギュア」彩色原型や発売予定のフィギュアを展示する。

またspiritale公式Xアカウントをフォローしている画面をスタッフに提示した場合、「イレイナ~休息ver.~ 1/6スケールフィギュア」の商品画像を使用したステッカーを配布する。

イレイナ~休息ver.~ 1/6スケールフィギュア

喜多川海夢~水着ver.~1/6スケールフィギュア

(C)福田晋一/SQUARE ENIX·「着せ恋」製作委員会

(C) 白石定規・SBクリエイティブ/魔女の旅々製作委員会

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C) ARC SYSTEM WORKS

(C)2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project

(C) TAITO CORPORATION