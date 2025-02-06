ÁêÀî¼·À¥¡¢3¥«·îÏ¢Â³ÇÛ¿®ÂèÆóÃÆ¡Ö¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
ÁêÀî¼·À¥¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë3¥«·îÏ¢Â³¿·¶ÊÇÛ¿®¤ÎÂèÆóÃÆ¡Ö¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×¤ò¡¢2·î12Æü¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×¤Ï¡¢1·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤¿½Ö´Ö¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÌ¾¥Ð¥é¡¼¥É¤ò¶¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÅÄÍµª»Ò¤È¤ÎºîÉÊ¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿¸½ºß¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±Æü20»þ¤«¤é¡¢²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹AWA¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ÇÁêÀîËÜ¿Í¤¬²»À¼¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç»²²Ã¤¹¤ëÆÃ½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½é³«ºÅ¡£¿·¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤òBGM¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
ÁêÀî¼·À¥
¡Ö¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×
2025Ç¯2·î12Æü¡Á³Æ²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
Billboard Live Tour 2025 ¡ÁMOON DANCE¡Á
2025Ç¯2·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËBillboard Live YOKOHAMA
2025Ç¯2·î11Æü¡Ê½Ë¡¦²Ð¡ËBillboard Live OSAKA
2025Ç¯2·î16Æü¡ÊÆü¡ËBillboard Live TOKYO ¢¨Birthday Special
ROCK KINGDOM TOUR 2025
2025Ç¯7·î21Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡ËZepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Sapporo
2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡ËZepp Nagoya
2025Ç¯8·î11Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡ËZepp Namba
2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡ËZepp Fukuoka
2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËSENDAI GIGS
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
AWA ¥é¥¦¥ó¥¸»²²ÃURL¡¡https://mf.awa.fm/open_nanaseaikawa_0212
AWA ¥é¥¦¥ó¥¸»²²ÃÊýË¡URL¡¡https://cp.awa.fm/how-to-join/qib71lg0uw-a
ÁêÀî¼·À¥¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡https://www.nanase.jp/
¡Ö¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×¤Ï¡¢1·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤¿½Ö´Ö¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÌ¾¥Ð¥é¡¼¥É¤ò¶¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÅÄÍµª»Ò¤È¤ÎºîÉÊ¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿¸½ºß¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±Æü20»þ¤«¤é¡¢²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹AWA¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ÇÁêÀîËÜ¿Í¤¬²»À¼¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç»²²Ã¤¹¤ëÆÃ½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½é³«ºÅ¡£¿·¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤òBGM¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÁêÀî¼·À¥
¡Ö¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×
2025Ç¯2·î12Æü¡Á³Æ²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
Billboard Live Tour 2025 ¡ÁMOON DANCE¡Á
2025Ç¯2·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËBillboard Live YOKOHAMA
2025Ç¯2·î11Æü¡Ê½Ë¡¦²Ð¡ËBillboard Live OSAKA
2025Ç¯2·î16Æü¡ÊÆü¡ËBillboard Live TOKYO ¢¨Birthday Special
ROCK KINGDOM TOUR 2025
2025Ç¯7·î21Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡ËZepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Sapporo
2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡ËZepp Nagoya
2025Ç¯8·î11Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡ËZepp Namba
2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡ËZepp Fukuoka
2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËSENDAI GIGS
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
AWA ¥é¥¦¥ó¥¸»²²ÃURL¡¡https://mf.awa.fm/open_nanaseaikawa_0212
AWA ¥é¥¦¥ó¥¸»²²ÃÊýË¡URL¡¡https://cp.awa.fm/how-to-join/qib71lg0uw-a
ÁêÀî¼·À¥¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡https://www.nanase.jp/