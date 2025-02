昨年12月にTOBEに加入したISSEIが、1stデジタルシングル「Go Getter feat. AK-69」をリリースした。こちらはISSEIがAK-69に楽曲制作を直談判し、さらにフィーチャリングにまで迎えた意欲作。新たな一歩を踏み出す決意と新たなフィールドで勝ち上がる野望を熱くスピットした、進撃の狼煙を上げるラップ曲となっている。

今回、援護射撃を請け負ったAK-69とISSEIのクロスポイントはどこにあるのか。HIPHOPとの出会いや個人的ベストソング、理想のアーティスト像やこの2月にリリースされる1st CDシングルの中身まで、ISSEIの“今”をさまざまなトピックで語ってもらった。(猪又孝)

■高校生で出会ったHIPHOPとAK-69「男としても憧れる存在になった」

――まずはISSEIさんの音楽遍歴を紐解きたいんですが、音楽に興味を持ち始めたのはいつ頃ですか?

ISSEI:小学校の低学年です。最初はロックでした。ボン・ジョヴィとかB'zとか、お父さんが車のなかで流していたものを聴いていました。

――そこから、どんな変遷を辿るんですか?

ISSEI:中学の頃はジャスティン・ビーバーとか、洋楽も聴いていって、R&Bも含めて幅広く聴いてました。そのあと、高校に進学する頃にHIPHOPに出会ったんです。

――最初のHIPHOP体験は?

ISSEI:ラップをやってる先輩にプレイリストを共有してもらって。当時はまだ何も知らなくて本当にゼロの状態だったんですけど、そのプレイリストを聴いていた時にパッと耳に止まったのがAK-69さんの「Flying B」という楽曲だったんです。「ヤバいな」「めっちゃかっこいい」と思って、HIPHOPを聴くきっかけになりました。

――「Flying B」のどんなところがヤバいと思ったんですか?

ISSEI:メッセージ性が強いリリックです。それまで全然知らなかったのに心を打たれた、といいますか。HIPHOPには漠然としたイメージしかなかったんです。「ラップって何なんだろ?」みたいな、つかみどころがなくて、ふわふわしたイメージで。でも、めちゃくちゃリアルなことを言っているし、それを体現しているのがAK-69さんで、同性としてもめっちゃ刺さった。男としても憧れる存在になったんです。

――そこからAKさんの作品を掘っていったんですか?

ISSEI:最初はそうでした。アルバムやDVDを買っていって。ライブにもガンガン行っています。

――どのライブに行きました?

ISSEI:去年は\ellow Bucksさんとのツーマンライブ『AK\B』に行きました。あとはクラブツアーの『AK-69 LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-』も行ったし、その前は『RIDE WIT US TOUR 2023』にも行ってて。その前の日本武道館ライブ(『START IT AGAIN in BUDOKAN』)はチケットを買ったんですけど、仕事で行けなかったんです。だからDVDを買って、家で観ました。

■ISSEIの音楽の聴き方と同世代アーティストから受ける刺激

――AKさんから始まって他のラッパーも聴くように?

ISSEI:はい。ほかにも「聴いたほうがいい」と周りの人に言ってもらって、\ellow Bucksさんを聴いたり、洋楽だとAK-69さんのヴァースに出てきた2Pacを聴くようになったり。先輩を見習ってじゃないけれど、自分用のプレイリストを作って、サブスクで聴いて気になった曲は全部ライブラリに入れていくようになったんです。

――昨年チェックしたなかでの個人的ベストソングは?

ISSEI:まずはAK-69さんですね。AK-69さんと\ellow BucksさんのコラボEP『Flying To The Top』。

――EPのなかで好きな曲を挙げると?

ISSEI:まずは「NOROSHI」……いや、待ってください、めっちゃ悩むな(笑)。「NOROSHI」も好きだし、「Way Up」のAK-69さんの低めの声のフロウが好きですね。

――ほかにはどうですか?

ISSEI:AKLOさんの「221 (feat. ZORN)」はめっちゃ好きです。あとは、BAD HOPさんの「Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato)」も。WILYWNKAさんの「Gorgeous (feat. \ellow Bucks & Nephew)」もオシャレで好きだし、ラップスタアになったKohjiyaさんも好き。同世代でまだ若いんですけど、Kohjiyaさんの曲では「Never Disappoint」が好きです。

――Kohjiyaは歌うこともできるし、メロディックなフロウも得意としてます。

ISSEI:そうなんですよ。Kohjiyaさんがフックを歌う、BIMさんと作った曲(「DNA feat. Kohjiya & PUNPEE」)も好きです。『ラップスタア誕生』も全部観てました。刺激をもらうんですよね、同性代が多くて。

――どんな部分で刺激をもらいますか?

ISSEI:僕は自分でリリックを書くんですけど、もっともっとスキルアップしていかなくちゃと思ってるんです。ラップは歌みたいにボイトレしたからって上手くなるわけじゃない。自分のスタイルを見つけないといけないから、今はどうやったらかっこよくなるかなって、同世代はもちろん、いろいろなラッパーの作品を聴いて、その引き出しというか、フロウやリリックをいろいろ研究してるんです。

――ラップは発声も大事ですしね。

ISSEI:発声も意識してます。地声が高いので、ラップをやる時は落として低めに歌うことを意識していて。あと、一曲のなかで高音と低音で二役できるようなラッパーにもなりたいんです。理想は歌とラップが両方できる人。本当にAK-69さんがそうだと思うんです。AK-69とKalassy Nikoffもどっちもイケる。そういう存在になりたいです。

■AK-69への直談判、「Flying B」とのシンパシー

――ISSEI名義で一発目となる「Go Getter feat. AK-69」は、AKさんに自ら楽曲制作をお願いしたそうですね。

ISSEI:『AK-69 LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-』に2回行ったんです。2回目に行った際に、初めてAK-69さんにご挨拶させていただいて。その時に、いきなりすぎですけど、「曲を書いてください」と直談判したんです。そしたらOKしてくださって、「まさか!」と思いました。

――熱意が伝わったんでしょうね。

ISSEI:本当にファンだということと、ここからHIPHOPをやっていくんだという気持ちがAK-69さんに伝わったみたいで、それがうれしかったですね。最初はどこまでAK-69さんがやってくださるかわからなかったんです。そしたら楽曲も提供していただけるし、フィーチャリングでも参加してくださるし、ディレクションもしていただけるし、MVにも出てくださるし、みたいな(笑)。マジでびっくりしました。

――楽曲の方向性に関してはどのように伝えたんですか?

ISSEI:AK-69さんの「Flying B」をリファレンスにしてくださいと伝えました。僕がAK-69さんと出会った曲だし、今の僕の状況ともめちゃくちゃ重なる曲なので。そうしたら、最初のピアノが入ってくるところは「Flying B」の冒頭とも重なったし、トラックも「Flying B」を手掛けたRIMAZIさんが作ってくださったので激アツでした。「うわ、RIMAZIさんだ!」って。

――「Flying B」は、AKさんが自らの事務所を旗揚げしたタイミングで作った曲でした。

ISSEI:そうなんですよ。自分も新たな環境でのスタートだし、ここから意地でも這い上がっていくぞという強さを見せたかったんです。人生は一度きりだから絶対に後悔は残したくない。自分が決めたことには絶対挑戦して、結果がどうあれ悔いは残さないというのが自分のマインドにあるんです。そういう思いを込めた曲だから、何かを決断する時に後押しできるような曲になったんじゃないかと思います。「Go Getter」を聴いてくださる方にパワーや勇気を与えたいんですよね。

――リリックを最初に読んだ時の印象は?

ISSEI:結構ハードに書いてくださって、めっちゃ刺さりました。自分の思いと重なりまくったんですよね。〈売らねぇのはハートと媚〉とかも、僕は昔から媚を売るのが好きじゃないんです。「なんで俺のことを知ってるのかな?」っていうくらい僕にぴったり。リリックはまさに今の自分だったから、これも何かの縁というか、「もうヤバすぎる!」って思いました。

――レコーディングはどうでしたか?

ISSEI:ところどころにAK-69さんの歌い回しが入っていて、そのニュアンスをとらえるのが難しかったです。楽曲提供していただく前からAK-69さんの曲でずっと練習していて、いざ楽曲をいただいてからもレコーディングまで毎日めっちゃ聴いてたんです。社長にも「1万回は聴いておいてね」と言われて。さすがにまだ1万回はいけてないですけど(笑)。

――自分のスタイルを見つけるには、そのさじ加減が難しいですよね。AKさんのコピーになっちゃうのは違うわけで。

ISSEI:そうなんですよ。でも、いちばんわかりやすく違うのは発声。今回は重心を落として低めに狙ったので、今までにはない発声になってますね。

――2ヴァース目にAKさんをフィーチャリングで迎えたのもアツい展開ですね。

ISSEI:アツすぎますよね。楽曲ができあがったあと、AK-69さんに「めっちゃよすぎるから(ヴァースを)俺にちょうだい」って言われたんですけど、「昔の自分を思い出す」ともおっしゃっていて。「熱い気持ちに戻った」と言っていただけたのが嬉しかったです。ヤバい一曲をもらってしまった、って。

――アウトロにはAKさんからのメッセージも入ってます。

ISSEI:実は最初、アウトロは空いてたんです。制作の終盤でいきなりAK-69さんが入れてくださって。ここも今の自分に重なるし、アウトロで「ISSEI」ってシャウトアウトされた瞬間、痺れました。家で聴いてて普通に声出ちゃいましたもん。「俺、名前呼ばれてる!」って(笑)。

■自ら紡ぐリリックへのこだわり

――2月28日には「Go Getter」を含むシングルCDもリリースされます。カップリング曲はどんな内容になっていますか?

ISSEI:「BACK DOWN」は自分でリリックを書きました。自ら作ったこともあって、制作にいちばん時間がかかりました。

――どんなテーマで書いたんですか?

ISSEI:環境を変えて、これからどうなっていきたいかを書いていて。フックはキャッチーにしたいと思って〈言葉の爆弾〉というワードを入れました。自分が吐いてるこのヴァースが全部爆弾なんだという意味と、「BACK DOWN」と〈爆弾〉で掛けたんです。あと、この曲は途中でいきなりビートチェンジするんです。「違う曲になった?」「なんだこれ?」っていう瞬間が一瞬できるような面白いトラックになっていて。そこは高速でラップをして、韻も固めにしたので、ぜひ聴いてもらいたいです。

――ほかの3曲は歌寄りですか?

ISSEI:「SIREN」はダンスミュージックで、ひとりで3、4役くらいやらないといけないような、めちゃくちゃ大変な曲。今回の5曲でいちばんレコーディングに時間をかけました。高音のパートがあったり、低い音域もあったり、もちろんラップパートもあったり、展開が多い曲だからライブでも絶対盛り上がるだろうなっていう曲です。

――「CRAZY」は?

ISSEI:トラックはHIPHOPなんですけど、5曲のなかでいちばん爽やか。わかりやすく言うと、ライブではトロッコに乗っているような、明るくてポップな曲です。もうひとつの「GOTCHA」はR&B寄りだから、今まで自分があまり歌ったことのない曲。クリス・ブラウンをイメージして作ってもらったんです。

――ということはダンスも映える曲?

ISSEI:そうですね。音ハメができるようなビートも途中に入っていて、結構セクシーな感じです。フックはキャッチーだけど、「GOTCHA」はすごくエロいんです(笑)。歌だけじゃなくてラップパートもあるから、両方のよさが入ってる曲ですね。今回の5曲は振り幅があるから、いろんな面を楽しんでもらえるシングルになってるんじゃないかなと思います。

■音楽に向き合う時間「もう楽しくてしょうがない」

――「Go Getter」を皮切りに、いよいよここからソロキャリアが始まります。あらためて今、どんな気持ちですか?

ISSEI:めっちゃわくわくです。

――不安はない?

ISSEI:わくわく=95、不安=5、みたいな。不安もないとちょっとヤバいですし。というのも、この前、社長に言われたんですよ。「自信だけはめっちゃあるね」「もうちょっと不安がりなよ」って(笑)。

――もともと怖い物知らずなんですか?

ISSEI:根は明るいし、ポジティブなので、ハートは強いです。社長が言う「不安」は「ビビれ」ということじゃなく、「謙虚な気持ちも持っておいてほしい」ということだから、それは間違いない。でも、今は本当にわくわくです。とにかく今は前に進むしかないから。ガンガン攻めの姿勢。攻めて攻めて攻めまくるしかないから。

――そんな状況も含めて、今は何をするにしても楽しい感じですか?

ISSEI:レコーディングの時間も楽しすぎて、気づいたら終わってる感じですね。昼頃から初めて、夜8時くらいになって、気づいたら終わってる。「BACK DOWN」は自分でリリックを書いたから、自分から「こうしたい」というアイデアがありましたけど、提供してもらったほかの曲も、フェイクのラインとかガヤとかを全部自分で考えて足していってるんです。ISSEIらしさを出していかなきゃと思っているから、そういうところで自分の色をまずは出していこうと。音楽の作業をしている時が、今はマジでいちばん楽しいです。「BACK DOWN」は(リリックを)3回くらい書き直して、最終的に朝6時くらいまでやってたんですよ。もう日が昇ってるし、さすがに寝るか、みたいな。もう楽しくてしょうがないです。

――3月、4月に行われるTOBEアーティストが集結するライブイベント『to HEROes ~TOBE 2nd Super Live~』への出演も決定しました。どんなステージを見せたいですか?

ISSEI:ブチかましにいきます。全員アウェイでもかかってこい、っていう。僕のことを知らない人にも「ヤバい!」と思わせるくらいじゃないと。そこまで行かないと意味ないですから。

――2月に出すCDシングルの曲目を披露する予定は?

ISSEI:まだ演出は何も決まってないですけど、自分ができることは、ステージに立って今の気持ちをとにかく全部出すこと。それを観た人がどう受け取ってくれるか、ということなので。大きな選択をして自分で決めたからには、そういうステージを見せないと、応援してもらえないと思うから。これだけの気持ちを持ってやると決めて、だからこうなったんだな、ということをステージで体現したいなと思ってます。

■今の若い世代のなかにも熱いヤツはいるんだぞ、って

――その先、2025年に実現させたい目標は?

ISSEI:ワンマンができるようになりたいですね。まずはひとりでステージに立つ。できるかできないかはわからないけど、それくらい強い気持ちでやっていきます。

――これから活動していくうえで、どんなアーティスト像を目指していきますか?

ISSEI:HIPHOPを軸にはしていくんですけど、歌とラップが両方できるアーティストになりたい。そのスタイルを確立したいですね。自分が目指しているのは、全HIPHOPでもないし、全ポップスでもないんです。そのあいだをやれる、今までにいないアーティストになりたいんです。

――リリックの方向性はどんなふうに考えていますか?

ISSEI:これから自分が体現していくことは、絶対書いていきたいですね。まずはリアルじゃないとダメだと思うから。そのうえで、いろんな人を後押しできるような強い曲を歌っていきたいです。

――背中を押すエールもあれば、隣に立って肩を組む励まし方もある。引っ張り上げるような応援の仕方もあります。

ISSEI:引っ張り上げたいですね。僕の曲を聴いて、心に火を付けさせたい。まだ火が付いてないような人たちの心にも点火させたい。今の若い世代のなかにも熱いヤツはいるんだぞ、って。若いけど気合い入ってるヤツがここにいることを見せていきたい。AK-69さんの音楽にはそういう部分をすごく感じるし、僕もそういうアツい男になりたいです。

(取材・文=猪又孝)