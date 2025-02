2025年2月27日の「Pokémon Day(ポケモンデー)」に合わせ、アニメーションスタジオ「コミックス・ウェーブ・フィルム」とタッグを組み、「記念すべき日」をテーマにした「 Pokémon Day(ポケモンデー)2025」記念アニメーション『カイリューとゆうびんやさん』を制作。

「コミックス・ウェーブ・フィルム」の特徴である美麗かつ精密な背景描写で表現される、ポケモンや人々のストーリーに注目です☆

「Pokémon Day(ポケモンデー)2025」記念アニメーション『カイリューとゆうびんやさん』

配信開始日:2025年2月27日(木)0時(予定)

配信サイト:ポケモン公式YouTubeチャンネル

スタッフ:

監督・絵コンテ:木村 拓(スタジオ・レモン)

脚本・構成:七 健太郎

キャラクター原案:土海 明日香

キャラクターデザイン・作画監督:あおき まほ

美術監督:渡邉 丞

音楽 :Evan Call

アニメーション制作:コミックス・ウェーブ・フィルム

ポケモンの原点であるビデオゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』が発売された1996年2月27日。

ポケモンを応援してくれるすべての方への感謝の気持ちを込めて、2月27日を「Pokémon Day」として定め、2020年に日本記念日協会から認定を受けました。

今回、『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』などの作品を手掛けたアニメーションスタジオ「コミックス・ウェーブ・フィルム」とタッグを組み、「記念すべき日」をテーマとした Pokémon Day(ポケモンデー)2025記念アニメーション『カイリューとゆうびんやさん』を制作。

今回のスペシャルアニメでは、郵便配達員のカイリューに憧れる少女ハナが、宛先のない手紙を見つけ、ポケモンたちと一緒に差出人を探す冒険に出ます。

また、郵便局で人間と共に働くポケモンや、野生に暮らすポケモン、人間のパートナーとして暮らすポケモンなど、思わず目を奪われる場面の数々を描写。

美しい世界を羽ばたくカイリューの飛行シーンにも期待が高まります。

「コミックス・ウェーブ・フィルム」の特徴である美麗かつ精密な背景描写で表現される、ポケモンや人々のストーリーに注目です。

さらに、音楽では「ヨルシカ」のボーカルを担当するsuis from ヨルシカさんとNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、アニメ『葬送のフリーレン』などの楽曲を担当したEvan Callさんが主題歌を担当、映像を盛り上げます。

豪華制作陣!大ヒットアニメ『君の名は。』『すずめの戸締まり』を生み出した、注目のアニメーションスタジオ

『カイリューとゆうびんやさん』は、「コミックス・ウェーブ・フィルム」が制作を担当。

代表作であるアニメーション映画『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』は国内で大ヒットし、日本を代表すると名高いアニメーション制作会社ですが、「コミックス・ウェーブ・フィルム」ならではの美麗かつ精密な背景描写で表現される、ポケモンの美しい世界の様子は必見です。

また、監督には『スター・ウォーズ:ビジョンズ』の一篇 『タトゥイーン・ラプソディ』などを担当した若手のホープ・木村拓さん(スタジオ・レモン)を抜擢。

映画のような絵作りにこだわり、ポケモンたちの冒険をダイナミックかつ伸びやかに描きます。

『カイリューとゆうびんやさん』ストーリー

郵便配達員のカイリューに憧れ、エース配達員を目指すパルデア地方の少女・ハナは、ある日宛先のない手紙を渡され、突如差出人を探しに奔走することに。

相棒のホゲータと共に街中を走り回り、ついに差出人の少年リオを見つけだすことに成功します。

話を聞いてみると、この手紙は、カントー地方に単身赴任している父の誕生日を祝うためにリオが書いたものでした。

しかし、その日はもうすでに父親の誕生日当日で・・・。

楽曲配信が決定

配信開始日:2025年2月27日(木)0時(予定)よりそれぞれ楽曲配信

『カイリューとゆうびんやさん』の主題歌であり、suis from ヨルシカさんが歌唱される「紙ひこうき」

Evan Call さんが手掛けるオリジナル・サウンドトラックがそれぞれ楽曲配信されることが決定しました。

アニメ『カイリューとゆうびんやさん』主題歌 「紙ひこうき」

収録曲:M1.紙ひこうき M2.紙ひこうき (English ver.)

アーティスト:suis from ヨルシカ×Evan Call

Apple MusicのPre-add、Spotify・YouTube MusicのPre-save:https://lnk.to/paper-airplane

suis from ヨルシカ プロフィール

2017年より活動を開始したバンド「ヨルシカ」のボーカルを担当。

透明感ある歌声と楽曲に合わせて変化する表現力は各方面から高い評価をえており、ヨルシカの活動のみならず、映画の主題歌やナレーションなど、ソロとしての活動も幅広く行っています。

suisさんコメント

ポケモンは大好きだけれど、カイリューのことはあまりよく知らない…という始まりでした。

お話をいただいたことをきっかけに、「劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲」を初めて鑑賞しました。

とても素晴らしい映画で涙しました。

しかしカイリューについては、飛ぶ前にかなり力強い助走をつけることしかわからず、謎が多いまま…。

次にアニメ「ポケットモンスター」(2019年)第10話「カイリューの楽園、ハクリューの試練!」を鑑賞し、ここでカイリューがカイリューたる理由を知りました。

『カイリューとゆうびんやさん』におけるカイリューだってもちろん、漫然とカイリューなわけではないのです。

その空が一体どういうものであるのか、歌うにあたってじっくりと想いを馳せる時間がありました。

(が、収録の時点ではもうただただカイリューが可愛いという気持ちになっていました。ポケモンは本当に愛しい生き物なので…)

また、Evan Callさんの楽曲と児玉雨子さんの日本語詞の美しさを今の自分がどれだけ表現できるかと葛藤する瞬間もありましたが、お二人から丁寧に楽曲への想いを伝えていただけるタイミングもあり、改めて『自分なり』と向き合い、心を込めて歌うことができました。

まだまだ未熟な自分の等身大ではありますが、そんな部分も楽曲と共鳴できていたらいいなと思います。

ぜひ『カイリューとゆうびんやさん』の物語と合わせて、そして皆さん自身の物語として聴いていただけたら嬉しいです。

アニメ『カイリューとゆうびんやさん』オリジナル・サウンドトラック

収録曲:

M1.Welcome to Paldea Post OfficeM2.Hana’s First StepM3.Rio’s LetterM4.The Winged Ace Takes FlightM5.To Kanto We Fly!M6.紙ひこうき (Instrumental ver.)M7.Happy Birthdays and Happy MemoriesM8.Special Delivery

アーティスト: Evan Call

Apple MusicのPre-add、Spotify・YouTube Music の Pre-save:https://lnk.to/pokemon-ost

Evan Callさん プロフィール

バークリー音楽大学でフィルムスコアリングを学び、2012 年より日本で作曲活動を開始。

映像音楽を中心に、ボーカルソングへの楽曲提供、作詞、歌唱など、多岐にわたる分野で活躍しています。

主な担当作品には、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、アニメ『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』『わたしの幸せな結婚』『葬送のフリーレン』などがあります。

Evan Call さんコメント

子供の頃からポケモンが大好きで、カードを集め、ゲームを楽しみ、アニメも欠かさず見ていました。

このお話をいただいた時は本当に嬉しく、ちょうど昨年『ポケットモンスター スカーレット』をプレイし、アニメ「ポケットモンスター」を見返していたタイミングだったので驚きました。

今回のテーマに触れる中で、私の音楽が持つ色合いと自然に重なり合う感覚を覚え、すぐに曲作りを始めました。

ポケモンの大きなテーマだと私が感じている「友情や助け合い」というエッセンスは、『カイリューとゆうびんやさん』で見事に描かれており、特にsuisさんが歌う挿入歌に強く感じます。

冒険の躍動感を意識しながら音楽に心を込めたので、作品の一部となれることを一生の誇りに思います。

コミックス・ウェーブ・フィルム プロフィール

作家マネージメントに始まり、アニメーション映画の製作・制作・劇場配給・パッケージ販売、海外セールスまでを一気通貫で行う「コミックス・ウェーブ・フィルム」

全てのパートを少数精鋭で固めることで、強い作家性とともに後世に残る作品創りを目指しています。

心ある作家と一緒に、心に残る作品を作って、世界中の人々に届けることを願い、日々奮闘中です。

コミックス・ウェーブ・フィルム プロデューサー・濱粼周平さんコメント

「Pokémon Day(ポケモンデー)」の記念映像として、『カイリューとゆうびんやさん』を皆さんにお届けします!

ポケモンに関わる全てのスタッフ、全世界のポケモンファンに敬意を表し、いつまでも心に残り続ける映像になってほしいという願いを込めて制作しました。

最高の現場スタッフ達とつくりあげたオリジナルストーリーや美しい世界、そして躍動感溢れるポケモンのアニメーションは必見です。

ポケモンに夢中な子供から、かつてプレイした大人まで広く本作に触れていただければ幸いです。

主人公のハナやカイリューと一緒にポケモン29周年を楽しみましょう!!

「ポケモン」と「コミックス・ウェーブ・フィルム」による「Pokémon Day2025」記念アニメーション。

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ポケモンデー」記念アニメーション『カイリューとゆうびんやさん』の配信決定!「Pokémon Day 2025」 appeared first on Dtimes.