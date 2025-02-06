　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41550.82　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41056.58　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40953.19　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40611.82　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40416.87　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40396.17　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39839.16　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39777.16　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39672.82　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39328.75　　均衡表転換線(日足)
39282.14　　25日移動平均線
39226.96　　均衡表転換線(週足)
39226.96　　均衡表基準線(日足)
39137.45　　13週移動平均線

39066.53　　★日経平均株価6日終値

39050.49　　6日移動平均線
39011.23　　均衡表雲上限(日足)
39004.22　　75日移動平均線
38984.77　　均衡表雲下限(日足)
38733.82　　26週移動平均線
38725.12　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38625.82　　200日移動平均線
38497.74　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38168.11　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37858.03　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37823.05　　均衡表基準線(週足)
37794.82　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37611.09　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37218.32　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36855.82　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35916.82　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　26.58(前日16.76)
ST.Slow(9日)　　23.37(前日26.92)

ST.Fast(13週)　 66.51(前日63.51)
ST.Slow(13週)　 60.15(前日59.15)

［2025年2月6日］

株探ニュース