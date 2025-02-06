

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41550.82 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41056.58 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40953.19 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40611.82 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40416.87 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40396.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39839.16 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39777.16 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39672.82 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39328.75 均衡表転換線(日足)

39282.14 25日移動平均線

39226.96 均衡表転換線(週足)

39226.96 均衡表基準線(日足)

39137.45 13週移動平均線



39066.53 ★日経平均株価6日終値



39050.49 6日移動平均線

39011.23 均衡表雲上限(日足)

39004.22 75日移動平均線

38984.77 均衡表雲下限(日足)

38733.82 26週移動平均線

38725.12 ボリンジャー:-1σ(25日)

38625.82 200日移動平均線

38497.74 ボリンジャー:-1σ(13週)

38168.11 ボリンジャー:-2σ(25日)

37913.92 新値三本足陰転値

37858.03 ボリンジャー:-2σ(13週)

37823.05 均衡表基準線(週足)

37794.82 ボリンジャー:-1σ(26週)

37611.09 ボリンジャー:-3σ(25日)

37218.32 ボリンジャー:-3σ(13週)

36855.82 ボリンジャー:-2σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35916.82 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 26.58(前日16.76)

ST.Slow(9日) 23.37(前日26.92)



ST.Fast(13週) 66.51(前日63.51)

ST.Slow(13週) 60.15(前日59.15)



［2025年2月6日］



株探ニュース

