＜個人投資家の予想＞ 02月06日 16時 ＜個人投資家の予想＞ 02月06日 16時

リンクをコピーする みんなの感想は？

■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4978) リプロセル 東証グロース

(6634) ネクスＧ 東証スタンダード

(2397) ＤＮＡチップ 東証スタンダード

(319A) 技術承継機構 東証グロース

(186A) アストロＨＤ 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7201) 日産自 東証プライム

(4617) 中国塗 東証プライム

(6016) ジャパンエン 東証スタンダード

(7211) 三菱自 東証プライム

(6417) ＳＡＮＫＹＯ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



外部サイト