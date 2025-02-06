明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０４：３０ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がシンクタンク主催討論会に参加

０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１６：００ 独・鉱工業生産

１６：００ 独・貿易収支

１６：４５ 仏・貿易収支

１６：４５ 仏・経常収支

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

２３：２５ 米・ボウマンＦＲＢ理事が講演

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：コムシスＨＤ<1721>，大成建<1801>，東急不ＨＤ<3289>，ＳＵＭＣＯ<3436>，Ｆ＆ＬＣ<3563>，ＩＩＪ<3774>，日産化<4021>，エアウォータ<4088>，エーザイ<4523>，関西ペ<4613>，ＡＧＣ<5201>，神戸鋼<5406>，いよぎんＨＤ<5830>，ハーモニック<6324>，セガサミー<6460>，コクサイエレ<6525>，シャープ<6753>，川重<7012>，ＩＨＩ<7013>，めぶきＦＧ<7167>，マツダ<7261>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，千葉銀<8331>，八十二<8359>，山口ＦＧ<8418>，東京センチュ<8439>，ＳＢＩ<8473>，三井不<8801>，菱地所<8802>，ＳＧＨＤ<9143>，ＮＴＴ<9432>，スクエニＨＤ<9684>ほか



出所：MINKABU PRESS