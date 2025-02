【すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~】期間: 東京 2月1日~3月9日名古屋 2月1日~2月24日 店舗: 東京・池袋:BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋 Part2店愛知・名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック 2号店 予約金:715円 ※予約特典付き

「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」が東京と愛知にて2月1日より開催している。期間は東京が3月9日まで、愛知は2月24日まで。

すみっコぐらしの新テーマ「喫茶すみっコでチョコレートフェア」をコンセプトにした、バレンタインデーの季節にぴったりなすみっコたちのかわいいチョコレートメニューが楽しめるすみっコぐらしカフェが期間限定でオープン。キャラクターたちがデコレーションされたドリアプレートやシチュー、デザート、ドリンク類が登場するほか、店内ではここでしか手に入れることができない限定グッズも販売される。

今回は東京での開催店舗を撮影させていただく機会を得たので、本稿では店内の様子やオリジナルメニューの一部、限定グッズなどの撮り下ろしをお届けする。

□「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」のページ

チョコレートにちなんだビジュアルが可愛い! 「すみっコ」尽くしな店内の様子をお届け

今回撮影させていただいたのは東京での開催店舗となるBOX cafe&space マツモトキヨシ池袋 Part2店。まず目にとまったのは可愛らしい外観と入口だ。窓に見立てたディスプレイでは「すみっコぐらし」たちの日常が垣間見える映像が流れており、入る前からほっこりした気分にさせてくれる。

早速中に入ってみると、まずは今回のキービジュアルがお目見え。今回の「すみっコぐらしカフェ」は、新テーマである「喫茶すみっコでチョコレートフェア」をコンセプトのもとに開催されており、キャラクターたちがチョコレートフェアを楽しむ様子がかわいく描かれている。

店内にはテーブルと椅子が並べられているのだが、このテーブルのデザインも今回の「すみっコ喫茶」仕様に。また、カウンター型のテーブルには特別なマットや仕切りも用意されており、その全てに今回のビジュアルが使用されているので、どこを見回しても「すみっコぐらし」の世界観を楽しめる。訪れた際にはぜひ店内の装飾にも注目してほしい。

店舗はビルの4階にある。エレベーターで上がるとすぐに入口が見えてくる。可愛らしい映像が流れているディスプレイなどが目印だ

中に入ると今回のすみっコカフェのビジュアルがお目見え。キャラクターたちがチョコレートフェアを楽しむ様子が描かれている

店内にはテーブルと椅子がズラり。余裕のある空間となっているのでまったり楽しめるのが嬉しい

プロジェクターでは「すみっコぐらし」のキャラクターたちの日常を描いた映像が流れている。ほっこり

テーブルのデザインもめちゃかわ。これを眺めているだけで時間が経ってしまいそうだ

テーブルの仕切りも「すみっコ」仕様

一部のカウンター席には特製のマットも用意されている

ビジュアルを使用したパネルも

店内の壁など至るところが「すみっコ」尽くしになっている

食べるのが勿体ない……!と思える可愛らしいメニューが多数登場

一部メニューを紹介していこう。「やまのチーズドリアプレート」は、チョコレートに見立てたマッシュポテトと、ピンクのチーズソースでおめかししたやまのドリアが盛り付けられているのが特徴。しっかりした味付けとなっており食べ応えも十分で、小さな子どもから大人まで楽しめそうだ。ただし、可愛すぎでどこから手を付けてよいか困るのが問題。見た目もめちゃくちゃ可愛いので、食べる前に撮影なども楽しんでほしい。

「やまのチーズドリアプレート」価格:1,690円 ピンクのチーズソースがかかったやまが可愛い。食べる際に崩してしまうのを躊躇してしまいそうだ

次は「まめマスター特製タルトサンデー」。アートの衣装をイメージしたチョコがけタルトのミニデザートとなっており、しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、まめマスターの中から選ぶことができる。キャラクターごとに味が異なり、今回筆者が試食させていただいた「しろくま」はキャラクターのデコレーション部分がクリームチーズのアイスになっていた。

アイスの下にはタルト、その中にはザクザク食感のパフがぎっしり詰められていて、これがアイスとの相性抜群。味はもちろん、食感も楽しいデザートに仕上がっている。

また、+1,045円でチャーム付きマドラーのスーベニアを付けることもできるのも嬉しいポイント。2月1日のオープン以降、メニューの中ではこの「まめマスター特製タルトサンデー」が人気No.1とのことだ。ぜひお試しいただきたい。

「まめマスター特製タルトサンデー」 価格:各990円。アイス部分は6キャラクターから選べ、それぞれ味が異なる

しろくま

まめマスター

とかげ

アイスなどの上にデコレーションされているのは「モナカ」。全て美味しく食べれる

ドリンクメニューからは2品をご紹介。「アイスチョコミルク」は今回の喫茶すみっコ特製となっていて、選んだキャラクターの蓋POP付きで提供される。蓋POPは持ち帰ることができるので、ぜひ記念にゲットしてほしい。

また、「ほっとカフェラテ」は今回のビジュアルアート付き。なお、絵柄は2種よりランダム提供となるようだ。

「アイスチョコミルク」を試飲させていただいたが、甘さ控えめですっきりしており、食事と一緒に楽しめるドリンクになっていると感じた。ほかにも、集合アートのタグが付いたソフトドリンクなども用意されているので、気分に合った飲み物をチョイスするといいだろう。

「アイスチョコミルク」 価格:990円 選んだキャラクターの蓋 POP付き

蓋 POPは持ち帰ることができる。記念にぜひゲットしてほしい

「ほっとカフェラテ」 価格:990円

アートの絵柄は2種よりランダム提供される

絶対ゲットしたい! ここでしか手に入らないグッズが多数登場

「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」のもう一つの目玉は、店内で購入できる限定のオリジナルグッズ。グッズにはアクリルスタンド、マグカップ、コースターなどが用意され、それぞれ今回のすみっコカフェのイラストがデザインされている。

また、ブラインドパッケージで販売されるアクリルキーホルダー(全5種)、ウッドマグネット(全5種)、アクリルクリップ(全5種)などもあり、どれもコレクション性が高いものとなっているので、ぜひコンプリートを目指していただきたい。

ここで販売されるグッズは「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」開催店舗限定となるようで、これを逃すと入手は不可となるので、すみっコ推しであれば要チェックだ。

店内には物販コーナーが設置。サンプルもディスプレイされていて可愛い一角となっている

「白雲石コースター」 価格:1,320円

「マグカップ(ハートハンドル)」 価格:1,980円とスーベニアの「チャーム付きマドラー」 1,045円

こちらのスーベニアはデザートの「まめマスター特製タルトサンデー」に+1,045円で付けることができる

キャラクターのアクリルチャームが付いていて可愛い

「アクリルスタンド」(全5種) 価格:990円

上:「アクリルクリップ」(ランダム5種) 770円、下:「ウッドマグネット」(ランダム5種) 880円

左:「アクリルキーホルダー」(ランダム5種) 825円 右:事前予約者限定カフェ利用特典「香り付きポストカード」(全3種)

今回取材させていただいた東京開催店舗は池袋駅からすぐ近くということで、アクセスしやすいのも嬉しい。席が空いていれば当日利用も可能だが、スムーズに楽しむなら特典付きの事前予約がオススメだ。予約金は715円となるが、「香り付きポストカード」(全3種)がランダムで1枚プレゼントされる。なお、1申込につき4席まで予約可能となっているので、家族や友人と一緒に楽しみたい人は事前予約を利用するといいだろう。

「すみっコぐらし」ファンはもちろん、可愛く、そしてちょっぴりシュールなキャラクターたちに癒やされたいという人はぜひ「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」に足を運んでみてほしい。

(C)2025 San-X Co., Ltd All Right Reserved.