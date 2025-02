データ活用の最適化でビジネス変革を支援！プライム「Jedox(ジェドックス)」

プライムは、企業のDX推進を支援する業務管理ツール「Jedox(ジェドックス)」の提供を2025年2月1日に開始しました。

プライムは、企業のDX推進を支援する業務管理ツール「Jedox(ジェドックス)」の提供を2025年2月1日に開始。

このサービスは、ドイツに本社を置くJedox社が提供する経営管理ツールです。

世界140ヵ国2,800社以上の企業が導入しています。

同社は、本ツールを通じ、企業の散財したデータを収集・加工・可視化するプロセスを短縮化し、業務プロセスの変革支援を行います。

また、日本人に馴染みのあるExcelのような操作感で誰もが簡単にデータ分析を行い、意思決定の迅速化を実現します。

■サービスの特徴

・統合データ管理:社内外のデータを一元管理し、リアルタイムでの分析を可能に。

・高度なデータ分析機能:AI活用で、ビジネスの重要な要因を深く理解する手助けを行う。

・直感的なユーザーインターフェース:専門知識がなくても簡単に操作可能。

・大容量データの高速処理:インメモリー機能により通信に左右されない高速処理を実現。

■想定利用部署

・経営企画部門:各部門の予算データの集約とデータ更新、レポート作成

・営業部門:販売管理の予実管理およびダッシュボード作成

・マーケティング部門:プロモーション・解析・顧客データの統合とレポート作成

・製造部門:子会社(海外法人含む)からの仕入れ原価、加工原価等の集約と需要予測作成

・ロジスティクス部門:パートナー企業の納品・請求データおよび保管・出荷データの集約

■期待される効果

・Excel関数のバグや関数修正からの脱却

・データの一元管理による業務効率の向上

・リアルタイムなデータ分析による迅速な意思決定

・ITコストの削減と運用の最適化

