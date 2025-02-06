¥ì¥¸¥§¥ó¥Éà¥¤¥±¥á¥óáÅê¼ê¤ÎÄ¹½÷¤¬·ÝÇ½¥Ç¥Ó¥å¡¼!!ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ë¹¥´¶¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡Ö¥á¥¤¤Á¤ã¤ó´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡ÖÂô»³¾¡¤Á¤½¤¦¤Ê¡Ä¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Î¹õÌÚÃÎ¹¨Åê¼ê¥³¡¼¥Á(51)¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Î¸ø¼°¥Á¥¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡ÖM¡ùSplash!!¡×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÌÚ²ê°Í(26)¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿²ê°Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹âÍÈ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¡Öº£¸å¤ÏÌîµå¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äMC¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÅù¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÀè¿§¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ê¡¢Àï¤¤¡¢»þ¤ËÉé¤±¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢à¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¾¡¤Ä¤¿¤áá¼«Ê¬¤ËÊÜ¤òÂÇ¤Á¡¢º¹¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉã¿Æ¤æ¤º¤ê¤ÎàÇ®¤¤ÁÛ¤¤á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ê°Í¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Öº£¤Þ¤ÇM¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÂô»³¾¡¤Á¤½¤¦¤Ê·è°ÕÉ½ÌÀ¡ª¡×¡Ö¥á¥¤¤Á¤ã¤ó´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£