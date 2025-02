Tommy february⁶とTommy heavenly⁶の24時間MV生配信が、2月6日正午よりスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■2月6日はTommy(川瀬智子)の誕生日!Tommy february6とTommy heavenly6の1stアルバムのアナログ盤2枚同時も決定

世界的な「Y2K」ブーム(2000年代前後のファッションやカルチャーを再解釈するムーブメント)のなか、2024年からTikTokやYouTubeで世界中でバズり中の、the brilliant greenのボーカリストTommy(川瀬智子)のソロプロジェクト“Tommy february6”と“Tommy heavenly6”。

そんなTommyのバースデーを記念して、2月6日正午より、Tommy february6の公式YouTubeチャンネルにて24時間MV生配信がスタート。

世界中のファンからの祝福のコメントが続々とチャットに書き込まれている。

そしてこのたび、Tommy february6とTommy heavenly6の1stアルバムが、初のアナログ盤として、7月16日に、2枚同時リリースされることが決定した。

2002年にリリースされ、オリコン2週連続1位、売上80万枚の大ヒット曲「EVERYDAY AT THE BUS STOP」を含むアルバム『Tommy february6』、そして2004年にリリースされ、現在も話題が絶えない映画『下妻物語』オリジナルテーマソング「Hey my friend」も収録されたアルバム『Tommy heavenly6』。

それぞれのジャケットは、発売された当時のCDパッケージデザインをアナログレコードサイズ(約310ミリ)に大型化。レコードはLP2枚組、45回転、180グラム重量盤の高クオリティな永久保存版となる。

リリース情報

2025.07.16 ON SALE

ANALOG『Tommy february6』

2025.07.16 ON SALE

ANALOG 『Tommy heavenly6』

Tommy february6 OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tommyfebruary6/

Tommy heavenly6 OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tommyheavenly6/