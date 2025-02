5日に40歳となったサウジアラビア1部アルナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが日本時間6日、自身のSNSを更新。パートナーのジョージナ・ロドリゲスさんとの2ショットや、家族写真を公開した。

ロナウドは写真に「素敵な誕生日メッセージをありがとう!家族や友人と素晴らしい一日を過ごした。これ以上望むことはない」とコメントを添えた。

6億4000万人のフォロワーを持つ公式インスタグラムに寄せられたコメントは10万件を超え、「いいね!」は700万以上となった(日本時間6日午後3時20分現在)。古巣のポルトガル1部スポルティングが「Happy Birthday to the GOAT」(GOAT=Greatest Of All Time、史上最高の選手)とコメントを送ったほか、公式X(旧ツイッター)には若い頃のロナウドの画像や映像を添付した祝福メッセージが大量に寄せられた。

ロナウドはクラブと代表合わせて公式戦通算923得点をマーク。3日に放送されたスペインのテレビ番組では、アルゼンチン代表FWメッシ(MLSマイアミ)らと比較される風潮に「史上最高のゴールスコアラーは誰か? それは数字の問題だ。自分は史上最も完成された選手だと思う」と主張していた。